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Поліцейські на місці стрілянини у Гамбурзі
Фото: Daniel Reinhardt/AFP/Getty Images
ЗлочинністьНімеччина

У Гамбурзі масова стрілянина у церкві: є загиблі та поранені

Дмитро Вачедін | Ольга Журавльова
56 хв. тому

У результаті стрілянини в церкві Свідків Єгови в Гамбурзі загинули щонайменше семеро людей, повідомляє видання Bild. Поліція вважає, що серед загиблих може виявитися сам злочинець.

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Щонайменше семеро людей загинули і ще вісім були поранені внаслідок стрілянини у четвер, 9 березня, в одній із церков релігійної організації Свідки Єгови у Гамбурзі на півночі Німеччини, повідомило видання Bild.

Поліція підтвердила напад із вогнепальною зброєю в церкві в гамбурзькому районі Гросс Борстель, але не назвала кількість жертв. Крім того, підтверджено, що у всіх загиблих на тілі виявлено кульові поранення. Події сталися в районі 21.00 за місцевим часом. Даних про можливі мотиви злочину поки що немає.

Поліція повідомила, що в районі НП проходить "великомасштабна розшукова операція", і закликала жителів Гамбурга не виходити на вулиці в районі, де стався злочин, і користуватися мобільним телефоном лише у виняткових випадках, щоб не перевантажувати мережу.

Пізніше у поліції повідомили, що правоохоронні органи не мають жодних свідчень того, що нападник або нападники могли втекти з місця злочину і скасували сигнал тривоги про "надзвичайну небезпеку". Поліція вважає, що серед загиблих може виявитися і сам стрілок, і що злочин було скоєно в стані амока, тобто сліпої невмотивованої агресії.

На користь цієї версії свідчить те, що, після того як поліцейські прибули на місце події, у будівлі пролунав ще один постріл, а потім на одному з верхніх поверхів було виявлено тіло "смертельно пораненої людини", яка і може виявитися злочинцем. Представник поліції підкреслив, що під час операції правоохоронці не зробили жодного пострілу.

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