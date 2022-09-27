Кількість жертв нападу в школі Іжевську зросла до 17

На лікування до Москви перевезуть 15 людей, поранених під час стрілянини в школі в Іжевську, повідомив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко. "Планується евакуація, зараз поки що на ранок оцінюємо, що до евакуації ми підготуємо 15 пацієнтів, двоє з них дорослих, решта діти", - сказав Мурашко журналістам у вівторок, 27 вересня. Мурашко додав, що троє постраждалих наразі перебувають у вкрай тяжкому стані.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 17 людей, зокрема 11 дітей та шестеро дорослих. Поранення отримали 24 особи, серед них 22 дитини.

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Як повідомлялось, вранці у понеділок 34-річний нападник, чию особу вдалось встановити згодом, відкрив стрілянину у школі 88 в Іжевську. Нападником виявився Артем Казанцев, колишній випускник школи. Спочатку він застрелив охоронця, а згодом відкрив вогонь по вчителях і учнях школи. Пізніше Казанцев наклав на себе руки. Слідчий комітет РФ оприлюднив відео, на якому видно тіло в чорному одязі з великим червоним колом на грудях, в яке вписана свастика. Проти нього порушені кримінальні справи.

Влада Удмуртії оголосила жалобу за жертвами стрілянини.