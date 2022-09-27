  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Іжевськ, Росія поруч з місцем трагедії у школі 88
Іжевськ, Росія поруч з місцем трагедії у школі 88Фото: Sergey Kuznecov/SNA/IMAGO
ПолітикаРосійська Федерація

Кількість жертв нападу в школі Іжевську зросла до 17

Євгенія Наконечна
30 хв. тому

Особу нападника встановлено. Частину постраждалих перевезуть для лікування до Москви.

https://www.dw.com/uk/kilkist-zertv-napadu-v-skoli-izevsku-zrosla-do-17/a-63250833

На лікування до Москви перевезуть 15 людей, поранених під час стрілянини в школі в Іжевську, повідомив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко. "Планується евакуація, зараз поки що на ранок оцінюємо, що до евакуації ми підготуємо 15 пацієнтів, двоє з них дорослих, решта діти", - сказав Мурашко журналістам у вівторок, 27 вересня. Мурашко додав, що троє постраждалих наразі перебувають у вкрай тяжкому стані. 

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 17 людей, зокрема 11 дітей та шестеро дорослих. Поранення отримали 24 особи, серед них 22 дитини.

Читайте також: 15-річний підліток відкрив стрілянину в школі Мічигану, є загиблі

Як повідомлялось, вранці у понеділок 34-річний нападник, чию особу вдалось встановити згодом, відкрив стрілянину у школі 88 в Іжевську. Нападником виявився Артем Казанцев, колишній випускник школи. Спочатку він застрелив охоронця, а згодом відкрив вогонь по вчителях і учнях школи. Пізніше Казанцев наклав на себе руки. Слідчий комітет РФ оприлюднив відео, на якому видно тіло в чорному одязі з великим червоним колом на грудях, в яке вписана свастика. Проти нього порушені кримінальні справи.

Влада Удмуртії оголосила жалобу за жертвами стрілянини.

Випускний вальс на руїнах школи у Харкові

 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Глава МЗС Франції Катрін Колонна

Глава МЗС Франції прибула до Києва

Конфлікти
33 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

"Це не врятує дупу Путіна": Порошенко про ядерний удар РФ

"Це не врятує дупу Путіна": Порошенко про ядерний удар РФ

Політика
17 год. тому
06:30 хв.
Колаборантки у Донецьку організовують "референдум"

Хто такі колаборанти і як їх карають

Хто такі колаборанти і як їх карають

Політика
3 год. тому
"Хлопці" ("fellas") - онлайн-армія аватарів, які висміюють російську пропаганду

Як бійці NAFO борються з російськими тролями

Як бійці NAFO борються з російськими тролями

Цифровий світ
4 год. тому
Джорджа Мелоні

"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?

"Спершу Італія": хто така Джорджа Мелоні?

Політика
16 год. тому
Ukraine Kiew Coronavirus Test

Чи готова Україна протистояти новій хвилі COVID-19?

Чи готова Україна протистояти новій хвилі COVID-19?

Здоров'я
21 год. тому
Глава "Газпрому" Олексій Міллер (л) та колишній співробітник компанії, екканцлер ФРН Ґергард Шредер

Хто, крім Шредера: у ФРН склали "реєстр" лобістів "Газпрому"

Хто, крім Шредера: у ФРН склали "реєстр" лобістів "Газпрому"

Економіка
23 год. тому
На головну сторінку