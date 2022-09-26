Стрілянина в школі в Іжевську: 13 загиблих

Невідомий чоловік в чорному одязі застрелив охоронця школи, а згодом - відкрив вогонь по дітях і вчителях. Пізніше нападник наклав на себе руки.

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13 людей, зокрема семеро дітей і шістьох дорослих, загинули через стрілянину, яку відкрив невідомий чоловік у понеділок, 26 вересня, у школі №88 російського міста Іжевськ в Удмуртії, повідомив Слідчий комітет (СК) Росії в Telegram.

Відомо, що двоє загиблих дорослих були вчителями, ще двоє - охоронцями. Інформації щодо того, ким були інші загиблі наразі немає.

За даними міністерства внутрішніх справ РФ, ще 20 людей отримали поранення. Російські правоохоронці зазначають, що дані про поранених і загиблих уточнюються.

Після стрілянини нападник накалав на себе руки, кажуть в органах влади.

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Невідомий з нацистською символікою

За словами депутата Держдуми Росії Олександра Хінштейна, нападник був озброєний двома травматичними пістолетами, переробленими під стрільбу бойовими патронами, пише російський ТАСС. Спочатку він застрелив охоронця, а згодом відкрив вогонь по учнях та вчителях, повідомив голова Удмуртії Олександр Бречалов

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Чоловік не мав з собою документів, тож його особа наразі встановлюється. "Він був одягнений у чорну майку з нацистською символікою та балаклаву", - заявив СК РФ в Telegram.

Згодом Слідком оприлюднив відео, на якому видно тіло в чорному одязі з великим червоним колом на грудях, в яке вписана свастика.

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