Стрілянина в школі в Іжевську: 13 загиблих

13 людей, зокрема семеро дітей і шістьох дорослих, загинули через стрілянину, яку відкрив невідомий чоловік у понеділок, 26 вересня, у школі №88 російського міста Іжевськ в Удмуртії, повідомив Слідчий комітет (СК) Росії в Telegram.
Відомо, що двоє загиблих дорослих були вчителями, ще двоє - охоронцями. Інформації щодо того, ким були інші загиблі наразі немає.
За даними міністерства внутрішніх справ РФ, ще 20 людей отримали поранення. Російські правоохоронці зазначають, що дані про поранених і загиблих уточнюються.
Після стрілянини нападник накалав на себе руки, кажуть в органах влади.
За словами депутата Держдуми Росії Олександра Хінштейна, нападник був озброєний двома травматичними пістолетами, переробленими під стрільбу бойовими патронами, пише російський ТАСС. Спочатку він застрелив охоронця, а згодом відкрив вогонь по учнях та вчителях, повідомив голова Удмуртії Олександр Бречалов