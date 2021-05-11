 Стрілянина у школі в Казані: загинули учні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Стрілянина у школі в Казані: загинули учні

В одній зі шкіл Казані у Росії нападник вчинив стрілянину, внаслідок якої, за оновленими даними, загинули семеро учнів та вчителька.

Поліція та бригади швидкої допомоги на місці стрілянини

Поліція та бригади швидкої допомоги на місці стрілянини

В одній зі шкіл Казані у Російській Федерації у вівторок, 11 травня, нападник вчинив стрілянину. Число жертв стрілянини, за оновленими даними, які навела мерія міста, зросло до восьми людей: загинули семеро учнів та вчителька. Ще 20 потерпілих, за даними мерії, перебувають у лікарні.

Раніше президент Татарстану Рустам Мінніханов повідомив, що внаслідок нападу загинули семеро дітей - учнів восьмого класу, четверо хлопців і троє дівчат. Ще 16 людей, за словами Мінніханова, перебувають у госпіталі. Серед них - 12 дітей та четверо дорослих. 

Президент Татарстану також зазначив, що нападник діяв самотужки, спільників у нього не було. Нападнику - 19 років, на нього зареєстровано зброю. Затримання одного нападника підтвердили і правоохоронці.

Раніше інформагенція "Інтерфакс" з посиланням на поінформовані джерела повідомляла, що зброю до школи приніс 17-річний учень, який відкрив вогонь по однокласниках, його вдалося затримати. Згодом джерело зазначило, що нападників було двоє. Другого нападника заблокували в одному з класів школи та "нейтралізували", запевнило джерело. Також, за його даними, "загинули 11 людей, ще понад 20 звернулися за допомогою до медиків".

Напад було скоєно на школу № 175. Діти та вчителі зі школи евакуйовані.

Новина оновлюється 

Дивитись відео 02:56

Як німецьких школярів вчать виживати під час збройних нападів (21.03.2018)

Реклама

Докладно

Втрата нюху після COVID-19

Наслідки COVID-19: коли весна вже не пахне

Втрата нюху є одним із найпоширеніших наслідків COVID-19. До багатьох запахи не повертаються, але надія є.  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  