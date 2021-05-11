Стрілянина у школі в Казані: загинули учні

В одній зі шкіл Казані у Російській Федерації у вівторок, 11 травня, нападник вчинив стрілянину. Число жертв стрілянини, за оновленими даними, які навела мерія міста, зросло до восьми людей: загинули семеро учнів та вчителька. Ще 20 потерпілих, за даними мерії, перебувають у лікарні.

Раніше президент Татарстану Рустам Мінніханов повідомив, що внаслідок нападу загинули семеро дітей - учнів восьмого класу, четверо хлопців і троє дівчат. Ще 16 людей, за словами Мінніханова, перебувають у госпіталі. Серед них - 12 дітей та четверо дорослих.

Президент Татарстану також зазначив, що нападник діяв самотужки, спільників у нього не було. Нападнику - 19 років, на нього зареєстровано зброю. Затримання одного нападника підтвердили і правоохоронці.

Раніше інформагенція "Інтерфакс" з посиланням на поінформовані джерела повідомляла, що зброю до школи приніс 17-річний учень, який відкрив вогонь по однокласниках, його вдалося затримати. Згодом джерело зазначило, що нападників було двоє. Другого нападника заблокували в одному з класів школи та "нейтралізували", запевнило джерело. Також, за його даними, "загинули 11 людей, ще понад 20 звернулися за допомогою до медиків".

Напад було скоєно на школу № 175. Діти та вчителі зі школи евакуйовані.

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