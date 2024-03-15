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Школа
Сучасні тенденції розвитку шкільної освіти.
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Докладно
ТОП замість школи: як діти навчаються у модульному просторі
ТОП замість школи: як діти навчаються у модульному просторі
У Богданівці на Київщині росіяни спалили єдину школу. Благодійники побудували учням тимчасовий освітній простір.
Освіта
04.12.2024
4 грудня 2024 р.
03:37 хв.
Чому ми всі не літаємо на електричних пасажирських літаках?
Чому ми всі не літаємо на електричних пасажирських літаках?
Кількість електромобілів у світі зростає, а як щодо електролітаків? Як вони влаштовані і чи за ними майбутнє?
Економіка
23.09.2024
23 вересня 2024 р.
06:48 хв.
Як Тімоті Снайдер і кияни бігли заради полонених українців
Як Тімоті Снайдер і кияни бігли заради полонених українців
Американський історик Тімоті Снайдер взяв участь в забігу в Києві для порятунку полонених у РФ українців. Репортаж DW.
Конфлікти
16.09.2024
16 вересня 2024 р.
03:00 хв.
Як жінки навчаються керувати важкою будівельною технікою
Як жінки навчаються керувати важкою будівельною технікою
На Київщині відкрили першу школу операторів будівельної техніки для жінок. Їх навчать керувати 15 видами екскаваторів.
Суспільство
03.09.2024
3 вересня 2024 р.
03:13 хв.
Скільки коштує посвідчення водія в Німеччині
Скільки коштує посвідчення водія в Німеччині
З кожним роком отримати водійське посвідчення в Німеччині стає дедалі дорожче. Але чому?
Суспільство
02.09.2024
2 вересня 2024 р.
Кривий Ріг:як живе рідне місто Зеленського біля лінії фронту
Кривий Ріг:як живе рідне місто Зеленського біля лінії фронту
Кривий Ріг - лише за 60 кілометрів від лінії фронту і часто зазнає обстрілів російських військ. Чого бояться металурги?
Економіка
11.07.2024
11 липня 2024 р.
06:17 хв.
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Суспільство
27.05.2024
27 травня 2024 р.
"Діти є, вчителів нема": чому молодь їде вчителювати у села
З міського офісу у сільську школу. Завдяки програмі "Навчай для України" молодь може на рік поїхати вчителювати в село.
Освіта
24.05.2024
24 травня 2024 р.
07:57 хв.
ChatGPT "вбиває" шкільну освіту? Приклад Швейцарії
ChatGPT відкриває нові можливості для школярів у здобутті освіти. Дивіться, як ним користуються у швейцарських школах.
Освіта
03.05.2024
3 травня 2024 р.
07:01 хв.
Підземна школа у Харкові: як діти навчаються в метро
Харківські школярі навчаються в метро. Що вони думають про навчання в підземці та про що мріють?
Суспільство
12.04.2024
12 квітня 2024 р.
05:03 хв.
Як живуть підлітки у Харкові під постійними обстрілами
Ховаючись від ракетних обстрілів, Єлизавета та її друзі знайшли притулок, який дає їм розраду і ментально, і фізично.
Суспільство
15.03.2024
15 березня 2024 р.
05:04 хв.
Про що мріють діти в харківській "метрошколі"
Харківське метро стало прихистком для десятків тисяч людей. Що думають школярі про навчання в підземці і про що мріють?
Суспільство
15.03.2024
15 березня 2024 р.
04:12 хв.
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