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Школа

Сучасні тенденції розвитку шкільної освіти.

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Докладно

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ТОП замість школи: як діти навчаються у модульному просторі

ТОП замість школи: як діти навчаються у модульному просторі

У Богданівці на Київщині росіяни спалили єдину школу. Благодійники побудували учням тимчасовий освітній простір.
Освіта4 грудня 2024 р.03:37 хв.
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Чому ми всі не літаємо на електричних пасажирських літаках? 

Чому ми всі не літаємо на електричних пасажирських літаках? 

Кількість електромобілів у світі зростає, а як щодо електролітаків? Як вони влаштовані і чи за ними майбутнє? 
Економіка23 вересня 2024 р.06:48 хв.
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Як Тімоті Снайдер і кияни бігли заради полонених українців

Як Тімоті Снайдер і кияни бігли заради полонених українців

Американський історик Тімоті Снайдер взяв участь в забігу в Києві для порятунку полонених у РФ українців. Репортаж DW.
Конфлікти16 вересня 2024 р.03:00 хв.
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Як жінки навчаються керувати важкою будівельною технікою

Як жінки навчаються керувати важкою будівельною технікою

На Київщині відкрили першу школу операторів будівельної техніки для жінок. Їх навчать керувати 15 видами екскаваторів.
Суспільство3 вересня 2024 р.03:13 хв.
Зробити водійські права у Німеччині - не дешево

Скільки коштує посвідчення водія в Німеччині

Скільки коштує посвідчення водія в Німеччині

З кожним роком отримати водійське посвідчення в Німеччині стає дедалі дорожче. Але чому?
Суспільство2 вересня 2024 р.
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Кривий Ріг:як живе рідне місто Зеленського біля лінії фронту

Кривий Ріг:як живе рідне місто Зеленського біля лінії фронту

Кривий Ріг - лише за 60 кілометрів від лінії фронту і часто зазнає обстрілів російських військ. Чого бояться металурги?
Економіка11 липня 2024 р.06:17 хв.
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