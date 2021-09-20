Стрілянина в університеті Пермі: загинули восьмеро людей

18-річний студент у військовій формі та з автоматом в руках влаштував стрілянину на кампусі та в одному з корпусів вишу. Під час затримання він був поранений і згодом помер.
У понеділок, 20 вересня, на території російського державного національного дослідницького університету в Пермі 18-річний студент цього вишу влаштував стрілянину. Про це повідомили пермські користувачі соцмережі Facebook.
За попередніми даними, о близько 11:00 за місцевим часом чоловік у військовій формі і з автоматом в руках відкрив вогонь на кампусі, після чого перейшов до одного з корпусів.
Внаслідок стрілянини загинули восьмеро людей, близько 20 осіб постраждали, повідомили в Слідчому комітеті РФ. У перестрілці зі співробітниками правоохоронних органів нападник був поранений і згодом помер.
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