 Стрілянина в університеті Пермі: загинули восьмеро людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2021

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Стрілянина в університеті Пермі: загинули восьмеро людей

18-річний студент у військовій формі та з автоматом в руках влаштував стрілянину на кампусі та в одному з корпусів вишу. Під час затримання він був поранений і згодом помер.

Біля університету в Пермі після стрілянини

Біля університету в Пермі після стрілянини

У понеділок, 20 вересня, на території російського державного національного дослідницького університету в Пермі 18-річний студент цього вишу влаштував стрілянину. Про це повідомили пермські користувачі соцмережі Facebook.

За попередніми даними, о близько 11:00 за місцевим часом чоловік у військовій формі і з автоматом в руках відкрив вогонь на кампусі, після чого перейшов до одного з корпусів. 

Внаслідок стрілянини загинули восьмеро людей, близько 20 осіб постраждали, повідомили в Слідчому комітеті РФ. У перестрілці зі співробітниками правоохоронних органів нападник був поранений і згодом помер. 

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