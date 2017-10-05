15-річний підліток відкрив стрілянину в школі Мічигану, є загиблі

15-річний підліток відкрив стрілянину в школі містечка Оксфорд, що розташоване на північ від Детройта, в американському штаті Мічиган. Три людини померли, ще вісім, включно з вчителями, отримали поранення. Про це повідомили 30 листопада у місцевій поліції.

За даними правоохоронних органів, нападник здійснив від 15 до 20 пострілів. Загиблим було від 14 до 17 років. Деякі постраждалі перебувають у критичному стані, серед них - 14-річний школяр, який зараз на штучній вентиляції легень.

Поліція затримала зловмисника за п'ять хвилин після дзвінка. Він здався без опору. Як з'ясувалося пізніше, зброю купив його батько за кілька днів до трагедії. Незадовго до нападу підліток опублікував фотографії з пістолетом у соціальних мережах. Мотиви злочину поки що невідомі.

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Про те, що сталося, поінформували президента США Джо Байдена, який висловив співчуття родичам загиблих. "Поки ми з'ясовуємо подробиці події, я всім серцем співчуваю сім'ям, які переживають неймовірне горе втрати своїх коханих", - сказав він. У зв'язку з атакою влада округу зачинить всі школи, що там знаходяться, до наступного тижня.

Нагадаємо, що в лютому Байден закликав Конгрес США посилити закони про зброю, в тому числі запровадити заборону на володіння штурмовою вогнепальною зброєю. Таку заяву американський лідер поширив у річницю стрілянини в школі міста Паркленд (штат Флорида).

14 лютого 2018 року, на День святого Валентина, 19-річний юнак вчинив стрілянину в школі Паркленда. Внаслідок нападу загинули 17 осіб, у тому числі восьмеро школярів. Після цієї трагедії в штаті Флорида вирішили обмежити обіг зброї.