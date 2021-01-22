Президент США Джо Байден закликав Конгрес посилити закони про зброю, у тому числі запровадити заборону на володіння штурмовою вогнепальною зброєю. Відповідну заяву американський лідер поширив у неділю, 14 лютого, у річницю інциденту зі стріляниною у школі в місті Паркленд (штат Флорида) в 2018 році, внаслідок якої загинули 17 осіб.

"Сьогодні я закликаю Конгрес здійснити реформи законодавства про зброю, засновані на здоровому глузді, які включатимуть вимогу перевірки особи при будь-якому продажі зброї, заборону на штурмову зброю і магазини великої місткості, а також усунення можливості уникати відповідальності для тих виробників зброї, які свідомо поширюють на наших вулицях бойову зброю", - заявив Байден. Він додав, що "настав час діяти".

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Раніше, під час виборчої кампанії, Байден обіцяв, що у разі обрання президентом країни домагатиметься повної заборони на володіння штурмовою вогнепальною зброєю. При цьому він висловлювався проти примусової конфіскації такої зброї у власників у США, а замість цього запропонував "національну програму викупу".

Нагадаємо, 14 лютого 2018 року, на День святого Валентина, 19-річний юнак приніс до школи містечка Паркленд рушницю з набоями та вчинив стрілянину. Внаслідок нападу загинули 17 осіб, у тому числі восьмеро школярів. Після цієї трагедії в штаті Флорида вирішили обмежити обіг зброї.