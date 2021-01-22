 Джо Байден закликав Конгрес посилити закони про зброю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Джо Байден закликав Конгрес посилити закони про зброю

У річницю стрілянини в школі у Флориді президент США Джо Байден закликав Конгрес посилити закони про володіння зброєю, зокрема заборонити володіння штурмовою зброєю.

Джо Байден

Джо Байден (фото з архіву)

Президент США Джо Байден закликав Конгрес посилити закони про зброю, у тому числі запровадити заборону на володіння штурмовою вогнепальною зброєю. Відповідну заяву американський лідер поширив у неділю, 14 лютого, у річницю інциденту зі стріляниною у школі в місті Паркленд (штат Флорида) в 2018 році, внаслідок якої загинули 17 осіб.

"Сьогодні я закликаю Конгрес здійснити реформи законодавства про зброю, засновані на здоровому глузді, які включатимуть вимогу перевірки особи при будь-якому продажі зброї, заборону на штурмову зброю і магазини великої місткості, а також усунення можливості уникати відповідальності для тих виробників зброї, які свідомо поширюють на наших вулицях бойову зброю", - заявив Байден. Він додав, що "настав час діяти".

Читайте також: Зеленський вважає передчасною легалізацію обігу зброї в Україні

Раніше, під час виборчої кампанії, Байден обіцяв, що у разі обрання президентом країни домагатиметься повної заборони на володіння штурмовою вогнепальною зброєю. При цьому він висловлювався проти примусової конфіскації такої зброї у власників у США, а замість цього запропонував "національну програму викупу".

Нагадаємо, 14 лютого 2018 року, на День святого Валентина, 19-річний юнак приніс до школи містечка Паркленд рушницю з набоями та вчинив стрілянину. Внаслідок нападу загинули 17 осіб, у тому числі восьмеро школярів. Після цієї трагедії в штаті Флорида вирішили обмежити обіг зброї.

Дивитись відео 02:56

Як німецьких школярів вчать виживати під час збройних нападів (21.03.2018)

Також за темою

USA Washington | Joe Biden im Oval Office

Джо Байден збирається продовжити дію Договору СНО-III з Росією 22.01.2021

Речниця Джо Байдена Джен Псакі підтвердила повідомлення ЗМІ про наміри президента США продовжити дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Anthony Blinken

Держсекретар США з українським корінням: чого очікувати Києву 26.11.2020

Майбутній президент США Джо Байден висуне на посаду держсекретаря Ентоні Блінкена, фахівця у міжнародній політиці, з українським корінням і чіткими поглядами на Україну та Росію.

Entdecke Deutschland - 26. Folge Waffenbesitz - Mykhailo Malyi

Що потрібно знати про вогнепальну зброю у Німеччині (відео) 02.10.2020

Мільйон німців володіє п'ятьма з половиною мільйонами одиниць легальної вогнепальної зброї. Як придбати ствол у ФРН? Які правила зберігання та зброярські традиції? Дивіться "Відкривай Німеччину"!

Реклама

Докладно

Сніг у Берліні

Як зміни клімату призводять до морозів і снігопадів у Європі

Парадокс: цьогорічний екстремальний холод у Європі може бути лише додатковим доказом глобального потепління.  

Державний концерн Укроборонпром

"Укроборонпром" підписав в ОАЕ угод на понад мільярд доларів

В ОАЕ підписано угоди між "Укроборонпромом" та компаніями Tawazun Economic Council і EDGE Group.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  