Стрілянина в Парижі: затриманий ненавидів іноземців

Чоловік заявив, що хотів вбивати іноземців ще з 2016 року, коли пограбували його будинок. Під час обшуків правоохоронці не виявили доказів, які б свідчили про його зв'язок з екстремістською ідеологією.

69-річний чоловік, якого затримали за вбивство 23 грудня трьох людей у Курдському культурному центрі в Парижі, під час допитів зізнався у "патологічній" ненависті до іноземців, повідомила у неділю, 25 грудня, прокурорка Парижа Лор Беккуо, пише AFP.

За її словами, чоловік, якого напередодні перевели в поліцейську психіатричну лікарню, також заявив, що "хотів убивати іноземців" після крадіжки, яка сталася в його будинку в 2016 році. Він стверджує, що 23 грудня спочатку хотів напасти на людей у північному передмісті Парижа Сена-Сен-Дені, де проживає багато іммігрантів, але потім передумав, оскільки людей на той момент було мало, а одяг заважав йому перезаряджати зброю, розповіла прокурорка.

Тоді він повернувся до батьківського дому, а потім - вирішив поїхати до 10-го округу Парижа, де розташований Курдський культурний центр. За словами чоловіка, зброю він начебто придбав чотири роки тому у учасника стрілецького гуртка, заховав у батьків і ніколи раніше нею не користувався.

Також прокурорка зауважила, що після обшуку в будинку батьків затриманого, перевірки його комп'ютера та смартфона не було виявлено доказів, які б свідчили про його зв'язок з екстремістською ідеологією.

Курди знову вийшли на вулиці

Після нападу представники курдської громади, звинуватили правоохоронні органи Франції в тому, що вони не забезпечують їм достатній захист. У неділю сотні курдів знову вийшли на демонстрацію солідарності з жертвами.

Вони виходили на протест і 23 грудня, одразу після вбивства. Тоді акція завершилася сутичкою з поліцією. Зіткнення курдів з правоохоронцями відбулися і 24 грудня, під час акції на площі Республіки в Парижі. За словами начальника поліції французької столиці Лоран Нуньєс, внаслідок заворушень напередодні постраждав 31 правоохоронець і один протестуючий, а 11 людей були заарештовані, "переважно через завдані збитки".

Туреччина не лишилася осторонь

Учасники попередніх акцій покладали провину у нападі в тому числі і на Туреччину. Вони скандували, зокрема, "Ердоган - терорист", маючи на увазі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, та "Турецька держава - вбивця".

А у неділю речник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що за заворушення в Парижі відповідальна Робітнича партії Курдистану (РПК) - формування, внесене до переліку терористичних організацій як в Туреччині, так і в Європейському Союзі і США. "Та сама РПК, яка вбила тисячі турків, курдів і співробітників сил безпеки за останні 40 років. Тепер вони підпалюють вулиці Парижа. Ви все ще будете мовчати?" - написав Калин у Twitter.

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