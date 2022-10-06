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Поліція Таїланду (ілюстративне фото)
Поліція Таїланду (ілюстративне фото)Фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA-EFE
ЗлочинністьТаїланд

В дитсадку в Таїланді сталася стрілянина, десятки вбитих

Дар'я Нинько | Анастасія Шепелева
49 хв. тому

Щонайменше 34 людини стали жертвами нападника на дитячий садок в одній з провінцій Таїланду. Серед них - більше 20 дітей.

https://www.dw.com/uk/v-ditacomu-sadku-v-tailandi-stalasa-strilanina-desatki-vbitih/a-63353115

Щонайменше 34 людини загинули внаслідок масової стрілянини в дитячому садку в північно-східній провінції Таїланду у четвер, 6 жовтня, повідомляє Reuters. За даними місцевої поліції, серед жертв - 22 дитини.

Нападник, озброєний дробовиком, пістолетом і ножем, в обід увірвався в дитячий садок в провінції Нонг Буа Лам Фу і відкрив вогонь, після чого втік з місця події, розкриває деталі трагедії агентство AFP.

Як пише Reuters, першими жертвами стали співробітники дитячого садка, включно зі вчителькою, яка була на восьмому місяці вагітності. За даними тайських ЗМІ, нападник також використовував ножі.

Представник місцевої поліції ідентифікував вбивцю як Паню Хамраба - колишнього підполковника поліції, якого звільнили зі служби минулого року за вживання наркотиків.

Після нападу зловмисник вбив свою родину та себе, підтвердили Reuters в місцевій поліції. 

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча вже відреагував на інцидент, назвавши його "шокуючим" та висловив співчуття родинам загиблих. 

Попри поширеність зброї серед населення, масові розстріли в Таїланді рідкість, зауважує Reuters. 

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