Теракт в Пакистані: 25 загиблих, понад 50 поранених

Щонайменше 25 людей загинули, понад 50 осіб були поранені в результаті вибуху бомби на залізничному вокзалі в Пакистані. Відповідальність за теракт взяли на себе місцеві сепаратисти, мішенню були військові.

Щонайменше 25 людей загинули і понад 50 осіб отримали поранення в результаті вибуху бомби в суботу, 9 листопада, на залізничному вокзалі в місті Кветта у провінції Белуджистан на південному заході Пакистану. Як повідомили агентству Reuters представники поліції, "мішенню були військовослужбовці з піхотного училища", а багато поранених перебувають у критичному стані.

"Чотирнадцять військовослужбовців армії є серед 25 підтверджених загиблих", - заявив чиновник місцевої поліції. В адміністрації міста Кветта повідомили про 53 поранених, яких доставили до медзакладу після теракту.

Також у поліції додали, що вибух, вірогідно, був здійснений терористом-смертником, і що наразі ведеться розслідування. "Вибух стався на залізничному вокзалі, коли експрес, що прямував до Пешавару, збирався вирушити до місця призначення", - зазначив представник поліції.

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Відповідальність взяла на себе "Визвольна армія Белуджистану"

Вибух прогримів у районі 08:45-09:00 за місцевим часом. Агентство AP з посиланням на залізничників повідомило, що це сталося біля квиткової каси під час відправлення двох потягів.

Відповідальність за теракт взяло на себе заборонене в країні сепаратистське угруповання "Визвольна армія Белуджистану" (ВАБ). В угрупованні заявили, що напад було скоєно на підрозділ пакистанської армії, який завершив курс навчання в піхотній школі.

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ВАБ прагне незалежності для Белуджистану, провінції з населенням близько 15 мільйонів осіб, яка межує з Афганістаном на півночі та Іраном на заході. "Визвольна армія Белуджистану" є найбільшою з кількох етнічних повстанських груп, які борються з урядом, стверджуючи, що він несправедливо експлуатує багаті газові та мінеральні ресурси провінції.

У серпні щонайменше 73 людини загинули в провінції Белуджистан після нападів сепаратистських бойовиків на поліцейські дільниці, залізничні колії та автомагістралі.