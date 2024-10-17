Хакери з Північної Кореї вкрали три мільярди доларів

З 2017 року північнокорейські хакери викрали криптовалюти на суму близько 3 млрд доларів. Гроші потім спрямували на розробку ядерної зброї КНДР, йдеться у звіті Microsoft про кібербезпеку.

Північнокорейські хакери викрали криптовалюти на суму близько трьох млрд доларів з 2017 року, йдеться у звіті компанії Microsoft про кібербезпеку 2024 року, опублікованому у вівторок, 15 жовтня. Вкрадені гроші були спрямовані на фінансування ядерної програми Пхеньяна.

У Microsoft наголосили, що ці кошти покрили понад половину витрат КНДР на розробку ядерної зброї. При цьому лише за 2023 рік було викрадено від 600 млн до 1 млрд доларів.

Зі звіту також випливає, що з минулого року компанія виявила відразу кілька нових північнокорейських угруповань хакерів. Збільшення їхньої кількості, вважають аналітики, може вказувати на те, що режим Кім Чен Ина розширює свою участь у хакерській діяльності, пов'язаній з вимаганням.

Крім Північної Кореї, активні в хакерському середовищі також угруповання з Росії, Китаю та Ірану, зазначають у Microsoft.