 Стрілянина у школі на півночі Німеччини: одна людина постраждала | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2022

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Новини

Стрілянина у школі на півночі Німеччини: одна людина постраждала

Під час стрілянини в одній із гімназій Бремерхафена поранено одну людину. Підозрюваний злочинець затриманий, поліція проводить масштабну операцію.

Правоохоронці на місці події в Бремерхафені

Правоохоронці на місці події в Бремерхафені

В одній зі шкіл Бремерхафена на півночі Німеччини невідомий відкрив вогонь, в результаті чого поранив одну людину. Її доставили до лікарні. Імовірного зловмисника затримано, повідомила представниця екстрених служб агентству AFP у четвер, 19 травня. За попередньою інформацією, невідомий зайшов до гімназії та почав стріляти, з якої зброї - не повідомляється.

На місці працюють правоохоронці. Учні разом із вчителями перебувають у своїх класах. За словами представника рятувальних служб, потерпіла не є учнем школи. Як пише AFP з посиланням на німецьку газету Nord24, постраждала є працівницею школи. Поліція в Twitter попередила про великомасштабну операцію в центрі Бремерхафена і закликала людей уникати місця події.

Водночас газета Bild повідомляє про імовірно ще одного злочинця, який втік.

"Учні забарикадувалися у своїх класах, поліція проводить масштабну операцію та оточила територію навколо школи", - написало видання в Telegram.

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