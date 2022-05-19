Стрілянина у школі на півночі Німеччини: одна людина постраждала

В одній зі шкіл Бремерхафена на півночі Німеччини невідомий відкрив вогонь, в результаті чого поранив одну людину. Її доставили до лікарні. Імовірного зловмисника затримано, повідомила представниця екстрених служб агентству AFP у четвер, 19 травня. За попередньою інформацією, невідомий зайшов до гімназії та почав стріляти, з якої зброї - не повідомляється.

На місці працюють правоохоронці. Учні разом із вчителями перебувають у своїх класах. За словами представника рятувальних служб, потерпіла не є учнем школи. Як пише AFP з посиланням на німецьку газету Nord24, постраждала є працівницею школи. Поліція в Twitter попередила про великомасштабну операцію в центрі Бремерхафена і закликала людей уникати місця події.

Водночас газета Bild повідомляє про імовірно ще одного злочинця, який втік.

"Учні забарикадувалися у своїх класах, поліція проводить масштабну операцію та оточила територію навколо школи", - написало видання в Telegram.