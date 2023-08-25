Суд у Чехії арештував чоловіка, який жорстоко побив українок

Двох жінок побили близько двох тижнів тому, після того, як вони підтвердили, що приїхали з України. Чеська влада наголосила, що такі напади є "абсолютно неприйнятними" і поліція їх не толеруватиме.

Суд у місті Пльзень в Чехії взяв під варту одного з чоловіків, які здійснили жорстокий напад на українок близько двох тижнів тому, повідомляє в п'ятницю, 25 серпня, агенція dpa.

Двоє жінок з дітьми відвідували ярмарок у чеському містечку Пласи (за 20 кілометрів від Пльзеня), коли з машини вийшов чоловік і запитав у них, чи вони з України. Після ствердної відповіді він і ще один чоловік побили українок, одній з них зламали щелепу та ніс.

Уповноважена уряду Чехії з прав людини Клара Шимачкова Лауренчікова заявила, що напад через національність є "абсолютно неприйнятим". "Бажаю їм якнайшвидшого одужання та сил, а також їхнім дітям, які стали свідками нападу", - написала вона в соціальній мережі X після нападу.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що "жорстоко нападати на жінку - огидно, а нападати на неї лише через її національність - це абсолютна гидота". Він додав, що поліція країни не толеруватиме ані подібних нападів, ані висловлювань, спрямованих на розпалювання ненависті проти українців.

Нападу передував сплеск антиукраїнських настроїв у Пльзені після того, як на на початку місяця там на неповнолітню дівчину напав, зґвалтував і намагався вбити 18-річний іноземець. Чеська поліція не розкриває його національність, але мер міста повідомляв, що це був українець, який тривалий час проживає в Чехії. Чи пов'язаний напад на українок з цим злочином, достеменно не відомо.

Читайте також: Солідарність проти ненависті: з чим стикаються українські біженці у Польщі

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія, яка має близько 10,5 мільйона населення, надала тимчасовий притулок понад пів мільйона українців.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, близько 325 тисяч українських біженців все ще перебувають у Чехії.

Читайте також: Українські біженці у Чехії: диво інтеграції