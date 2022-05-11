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Біженці з України

Через війну Росії проти України мільйони людей були змушені полишити свої домівки.

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські науковиці знайшли прихисток у Франції (11.05.2022) 11.05.2022

До Франції завдяки спеціальній урядовій програмі приїжджають науковці з країн, де є загроза роботі та життю. Біологині з України, що рятувались від російського вторгнення, тепер досліджують рак в університеті Ліона.
Українські біженки в Німеччині заснували оркестр

Українські біженки в Німеччині заснували оркестр 10.05.2022

У Німеччині з'явився оркестр, який заснували біженки з України. Нині він виступатиме у Берлінській філармонії.
Українські біженці в Німеччині

Українські біженці в Німеччині 09.05.2022

Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Багато хто, шукаючи прихистку, виїхав з країни. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні 05.05.2022

Європарламент ухвалив резолюцію, де засудив використання сексуального насильства як зброї на війні Росії проти України. Він закликав країни ЄС подбати про особливі потреби жінок-біженок з України.
Чому дедалі більше німців вивчають українську мову

Чому дедалі більше німців вивчають українську мову 05.05.2022

У Німеччині 870 народних університетів - центрів додаткової освіти. Особливо популярні у них курси іноземних мов. Зараз у тренді й українська мова. DW поговорила із тими, хто почав її вивчати.
Які шанси у біженців з України на німецькому ринку праці

Які шанси у біженців з України на німецькому ринку праці 03.05.2022

Українські біженці, що втекли від війни до Німеччини, мають вільний доступ до ринку праці країни. Знайти роботу без знання мови не завжди просто. Та компанії часто йдуть назустріч та допомагають українцям.
Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями

Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями 30.04.2022

Коли голлівудська зірка і посолка ООН перебувала на залізничному вокзалі Львова, у місті пролунала сирена повітряної тривоги, тож їй довелося швидко шукати найближче бомбосховище.

Українські біженці поруч з російськими туристами на курортах у Туреччині (29.04.2022) 29.04.2022

До війни Туреччина була улюбленим місцем відпочинку українських туристів. Нині замість туристів з України - біженці. Їм важко бачити радісно налаштованих туристів із Росії, яка розв'язала війну проти України.
Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу

Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу 29.04.2022

З червня українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг.
Єврокомісія запропонувала спростити легальну міграцію до ЄС

Єврокомісія запропонувала спростити легальну міграцію до ЄС 27.04.2022

Єврокомісія внесла пакет пропозицій, які мають спростити легальну міграцію до ЄС. Улітку цього року вона хоче запустити пул талантів, за допомогою якого біженцям з України стане легше знайти роботу в ЄС.
Російські туристи та українські біженці у Туреччині - Європа у фокусі (відео)

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео) 27.04.2022

Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.

Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (26.04.2022)

Як біженцю з України знайти роботу в Німеччині? (26.04.2022) 26.04.2022

До Німеччини прибуло понад 360 тисяч українців - втікачів від війни. Німеччина пропонує їм дозвіл на роботу. Усе, що необхідно знати про роботу для українських біженців у Німеччині, у добірці DW.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ

У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ 24.04.2022

Федеральні землі отримали сотні заяв на працевлаштування від українських вчителів. Багато земель уже працевлаштували освітян зі знаннями української, пише видання Welt am Sonntag.

Біженці-заробітчани: хто потрібен в тилу і кого бракує Польщі? (22.04.2022) 22.04.2022

Кожен другий українець через війну залишився без роботи, а тисячі людей - втратили все, що мали. Як українські біженці починають життя з чистого аркуша? Які професії потрібні? І яких заробітчан чекають у Польщі?

Футболісти "Шахтаря Донецьк" про війну в Україні (21.04.2022) 21.04.2022

Футбольний клуб "Шахтар Донецьк" змушений тікати від війни уже вдруге. Футболісти змогли виїхати з країни на початку квітня за спеціальним дозволом. Свою місію бачать у тому, щоб привертати увагу світу до війни в Україні. 
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