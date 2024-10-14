Знання мови та реальна ситуація на ринку праці ФРН

Опанування німецької мови, в тому числі й для українських біженців, - один із найбільших викликів для інтеграції на ринку праці. Однак вимоги німецької бюрократії і реальність життя не завжди збігаються. Як так?

Знання німецької мови для життя й роботи у Німеччині - незамінні, не замислюючись скаже кожен, хто прагне інтегруватися у тутешній ринок праці. Попит на мовні та інтеграційні курси залишається стабільно високим. За даними Федеральної служби працевлаштування (Arbeitsagentur) , станом на вересень 2024 року, близько 100 тисяч українських біженців відвідували різноманітні курси з інтеграції. А з часу прибуття великої хвилі біженців з України у Німеччину, яка почалася з повномасштабним вторгненням РФ в Україну в 2022 році, мовні та інтеграційні курси на рівнях B1 або A2 завершили вже 270 тисяч українців, випливає з тої ж статистики. Втім, чи справді знання мови має вирішальне значення для успішного початку життя у новій країні? Реальність життя і перспективи працевлаштування не настільки однозначні, як це уявляють собі багато мігрантів, які прагнуть іммігрувати до Німеччини з метою знайти роботу.

Чи не кожен новоприбулий, незалежно від країни походження, може розповісти свою історію труднощів і митарств інтеграції. Дулай Мадхушан зі Шрі-Ланки збирався стати водієм автобуса. Але по прибутті до Німеччини його професійні плани так і не здійснилися. 29-річний чоловік поки влаштувався працювати на конвеєрі у сортувальному центрі гіганта інтернет-торгівлі Amazon у Берліні. Мадхушан тепер найбільше ненавидить корм для собак - перевантаження десятків 15-кілограмових пакетів із вантажівок на конвеєр - найбільш неприємна частина дев'ятигодинної зміни на підприємстві.

Ще більше його засмучує нереалізованість планів, адже у Шрі-Ланці він здав на права водія автобуса, і йому набридло читати статті в місцевих газетах про те, що операторові громадського транспорту Берліна BVG критично бракує персоналу.

Автобус у Берліні з оголошенням про пошук кадрів Фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Через три місяці після того, як він нарешті отримав 10-річний дозвіл на проживання (завдяки перебуванні у партнерстві з особою з громадянством ЄС), Мадхушан досі не став ближчим до здійснення своєї мети.

За його словами, перші кілька місяців у Німеччині були дуже напруженими. "Я думав, що це буде легко, але це не так", - повідав він DW. "Мені одночасно потрібно проходити професійну підготовку та вивчати мову, а я не знаю, де таке можливо", - каже чоловік. Всі його зусилля поки що завершувалися самими лише розчаруваннями. Представник BVG в офісі компанії, куди він подався за порадами, ламаною англійською просто порадив йому шукати інформацію на вебсторінці вакансій компанії. Та ця сторінка має лише німецькомовну версію.

Зрештою Мадхушан дізнався, що для роботи автобусним водієм йому потрібні знання німецької на середньому рівні, але він не знайшов у BVG інформації про те, чи пропонує компанія такі курси, або про те, як він може отримати визнання своїх водійських прав зі Шрі-Ланки в Німеччині. На звернення від DW у компанії BVG повідомили, що набір іноземних працівників перебуває у них "на порядку денному" і що курси німецької доступні для тих, хто вже має кваліфікацію.

"Наразі розробляються подальші концепції", - сказав речник BVG. "Ми набираємо іноземних кваліфікованих робітників, які вже живуть у Берліні, і у партнерстві з іншими тренуємо їх для роботи водієм".

Поїздка Мадхушана до центру зайнятості також була важкою. Незважаючи на те, що клерк, з яким він там мав справу, вільно розмовляв англійською, Мадхушана попросили прийти у супроводі когось зі знанням німецької для перекладу.

Наразившись на стільки бар'єрів, зрештою, чоловік через провідне європейське кадрове агентство обрав найлегший і найшвидший шлях до оплачуваної роботи: сортувальний центр Amazon, де не потрібні ані знання німецької мови, ані будь-яка кваліфікація.

Читайте також: У ФРН дискутують щодо тисячі євро "премії" безробітним

Жодного німця серед колег

На величезному складі практично немає німців, розповідає Мадхушан, а навіть ті поодинокі німці, які там є, в основному розмовляють англійською, адже це єдина мова інтернаціонального спілкування, яку більш-менш розуміють усі.

"Навіть моє начальство - це афганці, сирійці або пакистанці, тому на зустрічах вони спілкуються англійською", - розповідає він. Усі інші працівники, переважно це індуси та африканці, говорять між собою різними мовами. Чи допомогла б йому німецька на цій роботі? "Ні, там ні", - впевнений Мадхушан.

Описана тут ситуація є досить типовою, каже професорка й спеціалістка з мовної та міграційної проблемактики Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері Брітта Шнайдер (Britta Schneider). "Існує великий розрив між монолінгвічним публічним дискурсом у Німеччині в тому, що ти, мовляв, маєш вивчити німецьку, а якщо ні, то це означає, що не хочеш інтегруватися, - і практикою, де часто буває так, що взагалі не потрібна німецька", - сказала вона у коментарі DW.

Українці з вадами слуху опановують німецьку мову жестів To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Результатом цього, веде далі Шнайдер, є те, що багато мігрантів не мають стимулів вивчати німецьку мову - особливо тому, що офіційні мовні курси, які пропонують освітні центри для дорослих, забирають настільки багато часу, що важко це поєднати одночасно з роботою. У Берліні, наприклад, пропонується курс, що складається з шести модулів по 100 годин кожен, які викладають блоками по чотири години до п'яти днів на тиждень. Мадхушану довелося б обирати - курси або робота.

Відсутність підтримки на німецькому ринку праці відчувається гостро: у дослідженні Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), опублікованому в січні цього року, було опитано кваліфікованих працівників, які вже перебувають у Німеччині, або тих, хто бажає приїхати, щодо того, у яких сферах вони хотіли б отримати більше підтримки. Дві основі відповіді - пошук місця роботи та вивчення німецької мови.

Попередження про гостру ситуацію з кадрами біля одного з ресторанів у Баварії Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Те ж опитування виявило велику прірву між очікуваннями та реальністю. На запитання, чи важливо вивчати німецьку мову для пошуку роботи, 52 відсотки відповіли ствердно до приїзду, але після переїзду таких було вже 65 відсотків.

В іноземних працівників також нерідко складається враження, що вони у ФРН насправді менш бажані, ніж вони очікували. На запитання, чи Німеччина "реально зацікавлена ​​в залученні іноземних працівників", 55 відсотків відповіли "так", перебуваючи за кордоном, але лише кожен третій (33 відсотки) погодився з цим твердженням, опинившись у Німеччині.

Читайте також: 266 тисяч українців працевлаштувалися у ФРН. Це багато чи мало?

Багатомовне суспільство

Очікування від інтеграції іноземців у суспільство, підтримувані політичним дискурсом у Німеччині (і в Європі загалом), де націоналізм дедалі більше задає тон у політиці, суперечить тому, що Шнайдер називає "соціальною реальністю, яка є багатомовною і де німецька не завжди відіграє важливу роль".

Вона також ставить під сумнів припущення про те, що держави повинні бути одномовними і що спільна мова є важливою для суспільної єдності. "Це не зовсім виправдано, враховуючи, що у нас брак кваліфікованої робочої сили", - каже дослідниця.

Є докази того, що Німеччині важко конкурувати з іншими країнами, коли йдеться про залучення іноземних кадрів. Міжнародна мережа емігрантів InterNations провела дослідження найпривабливіших країн для іноземних працівників і виявила, що Німеччина у списку посіла 50 місце з 53 країн. Незважаючи на те, що місцевий ринок праці пропонує багато можливостей, опитування показало, що так званим "експатам" важко прижитися. "Емігрантам дуже важко заводити друзів, знаходити житло та звикнути до браку в Німеччині цифрової інфраструктури", - підсумовує опитування.

Індекс ОЕСР "Привабливість для талантів" за 2023 рік виявився дещо позитивнішим. У ньому Німеччина посіла 15 місце з 38. Але все одно країна опинилася позаду таких привабливих для іноземних працівників конкурентів, як США, Великобританія та Канада.

Робота лікаря у ФРН: як працевлаштуватися українцям To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Все ж, саме англійська мова, здається, стає дедалі важливішою на німецькому ринку праці - особливо у великих містах, таких як Берлін. Цього року Німецька асоціація стартапів виявила, що частка стартапів у столиці, робочою мовою яких є англійська, зросла з 42,3 відсотка до 55,8 відсотка.

Але така ситуація, звичайно, спостерігається не скрізь у Німеччині та далеко не у всіх секторах, у яких країна потребує найбільше працівників, зазначає професор міжкультурної комунікації в Університеті Майнца Бернд Маєр (Bernd Meyer). "У сфері догляду або в медичних установах неможливо обійтися без знання німецької мови: медпрацівники повинні вміти розмовляти між собою, з пацієнтами, лікарями", - сказав він у розмові з DW.

Читайте також: Українська у Німеччині: більше, ніж мова біженців?

Але професор також вважає, що німецьке суспільство має стати більш багатомовним. "Органи влади, лікарі, соціальні установи повинні мати можливість говорити кількома мовами, тому що населення стає дедалі більш багатомовним", - зауважує він.

У цьому напрямку є певний прогрес: німецькі агенції з працевлаштування зараз навмисне працевлаштовують більше людей зі знаннями іноземних мов, особливо турецької та російської.

Шнайдер вважає, що самі компанії-роботодавці можуть проявляти більшу ініціативу, наприклад, пропонуючи короткі курси німецької мови, адаптовані до своїх вакансій. Це заощадить мігрантам кілька сотень годин загальних мовних курсів.

Що стосується Мадхушана, то вивчити німецьку йому обов'язково знадобиться для здійснення мети стати водієм автобуса. Хоча, схоже, йому доведеться фінансувати курси самостійно - за рахунок доходів від роботи на складі Amazon.