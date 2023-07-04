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Міграція
Тема
На цій сторінці зібрані матеріал за темою "Міграція", які були опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Новини
09.01.2024
9 січня 2024 р.
У ФРН за рік майже 330 тисяч нових прохачів притулку
Пропустити розділ Докладно
Докладно
ЄС реформує систему надання притулку: що змінюється
ЄС реформує систему надання притулку: що змінюється
Розгляд прохань про притулок у країнах ЄС посуворішає, але скоротиться за часом. Мета - знизити кількість мігрантів.
Політика
22.12.2023
22 грудня 2023 р.
Перший крок до подвійного громадянства в Німеччині
Перший крок до подвійного громадянства в Німеччині
Німецькі депутати обговорили в першому читанні законопроєкт уряду про нові правила отримання паспорта ФРН.
Політика
01.12.2023
1 грудня 2023 р.
Як мігранти потрапляють через Росію до Фінляндії
Як мігранти потрапляють через Росію до Фінляндії
Як мігранти дістаються до кордону РФ з Фінляндією, і хто їм обіцяє допомогти в цьому, з'ясувала DW.
Міграція
24.11.2023
24 листопада 2023 р.
Нідерланди: чого очікувати від перемоги популіста Вілдерса?
Нідерланди: чого очікувати від перемоги популіста Вілдерса?
Як ставитися до перемоги Вілдерса, відомого популістськими заявами у тому числі проти постачання зброї Україні?
Політика
24.11.2023
24 листопада 2023 р.
Бюрократія в Німеччині: як не збожеволіти іноземцю?
Бюрократія в Німеччині: як не збожеволіти іноземцю?
Українські біженці у ФРН скаржаться на бюрократію: важко потрапити на прийом, опрацювання запитів триває надміру довго.
Суспільство
13.11.2023
13 листопада 2023 р.
11:55 хв.
Чи можуть нові заходи обмежити наплив мігрантів до ФРН?
Чи можуть нові заходи обмежити наплив мігрантів до ФРН?
В Берілні схвалили низку заходів, спрямованих на те, щоб знизити привабливість Німеччини для нелегальних мігрантів.
Політика
08.11.2023
8 листопада 2023 р.
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Що стоїть на порядку денному і чого очікувати Україні від переговорів у Гранаді?
Політика
05.10.2023
5 жовтня 2023 р.
Наплив мігрантів і дилема Німеччини
Праві радикали у Німеччині пропонують прості рішення міграційної проблеми, однак насправді таких рішень не існує.
Суспільство
19.09.2023
19 вересня 2023 р.
Вибори в Польщі: політики лякають населення мігрантами?
Польща: вибори і ворожнеча щодо мігрантів. Україна: дитинство під час війни. Франція: криза біженців і закриті кордони.
Суспільство
18.09.2023
18 вересня 2023 р.
26:01 хв.
Як живеться у Німеччині біженцям з України - дослідження
Як живеться у ФРН біженцям з України і чому половина хоче залишитися? Відповіді у новому дослідженні.
Міграція
17.07.2023
17 липня 2023 р.
Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН
Відразу дві перемоги на місцевих виборах - АдН набирає сили у Східній Німеччині.
Суспільство
07.07.2023
7 липня 2023 р.
Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?
Безлади можуть дати стимул ультраправому "Національному об'єднанню".
Політика
04.07.2023
4 липня 2023 р.