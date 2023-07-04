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Міграція

Тема

На цій сторінці зібрані матеріал за темою "Міграція", які були опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Новини

9 січня 2024 р.

У ФРН за рік майже 330 тисяч нових прохачів притулку

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Докладно

Центр прийому біженців у Салоніках (Греція)

ЄС реформує систему надання притулку: що змінюється

ЄС реформує систему надання притулку: що змінюється

Розгляд прохань про притулок у країнах ЄС посуворішає, але скоротиться за часом. Мета - знизити кількість мігрантів.
Політика22 грудня 2023 р.
Німецький прапор на двох паспопртах (фото, яке символізує подвійне громадянство)

Перший крок до подвійного громадянства в Німеччині

Перший крок до подвійного громадянства в Німеччині

Німецькі депутати обговорили в першому читанні законопроєкт уряду про нові правила отримання паспорта ФРН.
Політика1 грудня 2023 р.
Мігранти на кордоні РФ і Фінляндії, 16 листопада 2023 року

Як мігранти потрапляють через Росію до Фінляндії

Як мігранти потрапляють через Росію до Фінляндії

Як мігранти дістаються до кордону РФ з Фінляндією, і хто їм обіцяє допомогти в цьому, з'ясувала DW.
Міграція24 листопада 2023 р.
Чи стане Вілдерс новим прем'єром Нідерландів?

Нідерланди: чого очікувати від перемоги популіста Вілдерса?

Нідерланди: чого очікувати від перемоги популіста Вілдерса?

Як ставитися до перемоги Вілдерса, відомого популістськими заявами у тому числі проти постачання зброї Україні?
Політика24 листопада 2023 р.
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Бюрократія в Німеччині: як не збожеволіти іноземцю?

Бюрократія в Німеччині: як не збожеволіти іноземцю?

Українські біженці у ФРН скаржаться на бюрократію: важко потрапити на прийом, опрацювання запитів триває надміру довго.
Суспільство13 листопада 2023 р.11:55 хв.
Чи поменшає у Німеччині шукачів притулку?

Чи можуть нові заходи обмежити наплив мігрантів до ФРН?

Чи можуть нові заходи обмежити наплив мігрантів до ФРН?

В Берілні схвалили низку заходів, спрямованих на те, щоб знизити привабливість Німеччини для нелегальних мігрантів.
Політика8 листопада 2023 р.
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Контейнерний притулок для біженців у Німеччині: житла на всіх біженців не вистачає

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Праві радикали у Німеччині пропонують прості рішення міграційної проблеми, однак насправді таких рішень не існує.
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Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Відразу дві перемоги на місцевих виборах - АдН набирає сили у Східній Німеччині.
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Наскільки сьогоднішня Франція відповідає ідеалам Республіки? Про це йдуть суспільні дебати

Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?

Безлади можуть дати стимул ультраправому "Національному об'єднанню".
Політика4 липня 2023 р.