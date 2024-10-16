Скандал через відмову мера приймати нових біженців-українців

Мер баварського курортного міста Бад Грісбах закликає до "справедливішого" розподілу біженців і не хоче прописувати у себе 35 новоприбулих українців. Міський голова каже, що не боїться правових наслідків.

У баварському місті Бад Грісбах, населення якого становить менше 10 тисяч осіб, розгорілася суперечка через небажання керівництва муніципальної влади реєструвати додаткових біженців з України. Як пише газета Die Welt у середу, 16 жовтня, бургомістр Юрґен Фундке (Jürgen Fundke), незважаючи на вимогу відомства голови земельної ради прописати у місті до 16 жовтня 35 українців, відповів відмовою.

Баварська телерадіокомпанія (BR) повідомляє, що відповідну письмову вимогу було передано мерові особисто в руки. Проте той заявив, що слідувати їй не має наміру і навіть не став читати зміст документа. "На Різдво почитаю", - каже він і додає, що порадившись з адвокатом не боїться правових наслідків у зв'язку зі своєю позицією. "Я ж теж не дурний. Що вони зможуть зробити? Усунути мене з посади? Вони не можуть цього зробити, і їм не можна це зробити", - цитують його журналісти.

Читайте також: Норвегія більше не надаватиме автоматично прихисток усім українцям

Ситуація з біженцями у місті Бад Грісбах

На думку бургомістра, у Бад Грісбаху мешкають вже достатньо біженців, уточнює BR. Крім близько 90 українців, які були розподілені в місто раніше, ще 140 біженців у вересні поселили в порожньому готелі на околиці.

Частка українців у курортному місті з населенням близько 9,5 тисяч осіб становить 2,66 відсотка, повідомили у районній владі на запит BR. Це означає, що частка в Бад-Грісбаху дещо вища, ніж загалом в окрузі Пассау, де українці становлять 1,27 відсотка населення. Однак Бад-Грісбах - не прийняв найбільшу кількість біженців в окрузі. Значно більше їх проживає в Кірхгамі (12,9 відсотка) і Бад-Фюссінгу (4,73 відсотка).

Мери цих сусідніх міст з певним розумінням поставилися до того, що їхній колега з Бад-Грісбаху привертає увагу до цієї теми. Мер Бад-Фюссінгу сказав, що хотів би, щоб ті муніципалітети, які не приймають біженців, долучилися до покриття витрат тих громад, які їх приймають.

Фундке ж закликає до більш справедливого розподілу біженців у земельному окрузі. Якщо в інших громадах немає вільних місць, то треба для біженців встановлювати житлові контейнери, пропонує він.

У свою чергу, глава земельної ради Раймунд Кнайдінґер (Raimund Kneidinger) вважає відмову реєструвати українських біженців у Бад Грісбаху правопорушенням. "Я шкодую, що ця суперечка відбувається за рахунок постраждалих", - зазначив він.

Читайте також: Кількість біженців у ФРН сягнула нового максимуму, третина з них - українці

Українці збентежені ситуацією

Українським жінкам і дітям, які ще так і не змогли прописатися в Бад-Грісбаху, про суперечку повідомили орендодавці. Українців ця ситуація дуже збентежила, вказують журналісти, адже без прописки діти не можуть відвідувати навчальні заклади.

Мер Фундке натомість наголошує, що багато зробив для біженців. Але, каже він, тепер "тягар" і навантаження на дитсадки й школи стали б непосильними. Хоча у відомстві зі шкільних справ це твердження мера не можуть підтвердити.

Наразі, як пишуть баварські медіа, до завершення суперечки ще далеко. Водночас до справи підключився віцемер Бад-Грісбаху Ґеорґ Ґрейль (Georg Greil). В інтерв'ю BR він заявив, що бажає діяти відповідно до закону, уможлививши прописку українських біженців.

Бад Грісбах розташований за 25 кілометрів на південний захід від Пассау, на південному сході Баварії - між Альпами та національним парком Баварський ліс. Місто має статус санаторію з особливо чистим та корисним для здоров'я повітрям та оздоровчими купальнями, а також курорту, що пропонує можливість гри в гольф.