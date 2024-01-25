Новий закон про громадянство ФРН: що змінилося для українців

Зміни у німецькому законодавстві спростили набуття іноземцями громадянства ФРН. Хто насамперед виграє від нововведень і що вони означають для українців, які живуть у Німеччині?

27 червня у Німеччині набув чинності новий закон про громадянство. Він полегшує отримання німецького паспорта та дозволяє подвійне громадянство.

"Сучасний закон, що відповідає розмаїтому суспільству"

Мета нового закону полягає в тому, щоби помітно скоротити і спростити шлях до німецького громадянства: вимоги до кандидатів спрощуються, загалом допускається можливість зберегти паспорт іншої держави. "Ми розробили модерний міграційний закон, який відповідає нашому розмаїтому суспільству та сучасній країні", - пояснила очільниця МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Ненсі Фезер у Бундестазі, 18 січня 2024 року Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Водночас однією з головних передумов залишається здатність претендента на німецький паспорт надійно забезпечувати себе фінансово. Крім того, з'явилися нові жорсткі вимоги: тим, хто підтримує расизм, антисемітизм та інші дискримінаційні, людиноненависницькі погляди, шлях до громадянства має бути повністю закритим. Німецький суспільно-правовий мовник ARD повідомляє, що у цьому зв'язку законодавці, зокрема, згадали про загарбницьку війну РФ проти України та напад на Ізраїль ХАМАСу, визнаного в Євросоюзі й США терористичною організацією. Від претендентів очікують визнання та пам'яті про особливу відповідальність Німеччини за злочини націонал-соціалізму.

Претендувати на натуралізацію українські біженці зможуть вже з 2025 року, але є нюанс

Ще одне нововведення - претендувати на німецький паспорт можна вже через п'ять років проживання в Німеччині (раніше було вісім), а в разі "особливих інтеграційних досягнень" натуралізація можлива навіть через три роки (раніше було шість).

"З 2025 року багато втікачів від війни в Україні будуть в праві претендувати на громадянство", - підтвердив у коментарі газеті Die Welt керівник юридичного департаменту міністерства внутрішніх справ федеральної землі Гессен Вільгельм Кантер (Wilhelm Kanther).

Таку оцінку поділяє й берлінський адвокат Владислав Пінський. "Якщо людина приїхала через війну в березні 2022 року, вивчила німецьку мову до рівня C1, знайшла роботу і робить щось суспільно корисне, то у березні 2025 року зможе подати заяву (на отримання громадянства ФРН. - Ред.)", - коментує він.

Причому суспільно корисна діяльність - в даному разі вирішальний пункт. Адже цей найкоротший термін натуралізації передбачено лише для осіб з винятковими інтеграційними успіхами, впевненими знаннями німецької та стабільним легальним заробітком, підтвердила у розмові з DW юристка, представниця правління ГО UA Welle Bonn Наталья Ваґнер (Natalja Wagner). "Мовний сертифікат рівня C1, отримання диплома (в Німеччині. - Ред.), волонтерство у німецьких громадських організаціях та демонстрація особливого прагнення інтеграції", - все це, за словами Ваґнер, під час розгляду клопотання владні інстанції мають врахувати як "особливі досягнення" в інтеграції.

За даними на березень 2024 року, у Німеччині проживало близько 1,3 мільйона осіб з українським громадянством, більшість із яких становлять біженці - переважно це жінки та діти. Згідно з даними Федерального агентства зайнятості, 185 тисяч з них працевлаштовані і сплачують податки та соціальні внески. Ще 47 тисяч мають так звану "mini job" - отримують не більше 400 євро. Тож навряд чи претендувати на німецьке громадянство вже наступного року зможе багато українських біженців.

В коментарі для DW спеціаліст з міграційного права, гамбурзький адвокат Юналь Зеран (Ünal Zeran) зауважив, що "багатьом новий закон не принесе користі, якщо вони не змінять свій статус". Мається на увазі підстава, на якій людина перебуває у країні, відповідно до німецького міграційного законодавства. Параграф 24 міграційного закону (§ 24 AufenthG), який надає українським втікачам від війни тимчасовий гуманітарний захист і на підставі якого дозвіл на проживання у країні отримали більшість українських біженців, не передбачає натуралізації чи жодних послаблень для неї, зазначає гамбурзький адвокат.

Тож якщо український біженець захоче отримати німецьке громадянство, йому "необхідно буде отримати інший статус, наприклад, кваліфікованого спеціаліста, або дозвіл на постійне проживання, що вимагає, зокрема, принаймні п'яти років проживання у Німеччині", зазначає в коментарі DW професор Берлінської вищої школи економіки та права (HWR Berlin) Тарік Таббара (Tarik Tabbara).

Абсолютна більшість українських біженців перебуває у Німеччині саме на підставі згаданого параграфа про тимчасовий гуманітарний захист. ЄС подовжив його дію до березня 2026 року.

Виходити з громадянства більше не потрібно

До російського вторгнення у лютому 2022-го у Німеччині проживала близько 331 тисяча українців. Від тих з них, що вже мали правові підстави для набуття громадянства ФРН, з вересня 2022 року вже не вимагали виходити з українського громадянства.

Згідно з новим законом, це стало нормою для всіх - вихід з іншого вже не є обов'язковою умовою для отримання громадянства Німеччини. Здавалося б, це мало би суттєво скоротити бюрократичні процедури. Втім, оглядачі, навпаки, вказують на те, що відомства перевантажені роботою.

Інстанції не встигають обробляти запити

Ще до набуття законом чинності термін опрацювання документів на набуття німецького громадянства тривав до 1,5 року залежно від місця проживання людини. Зі змінами, передбаченими новим законом, ці терміни можуть ще більше зрости. Вільгельм Кантер з МВС Гессену прогнозує, що заплановані нововведення неодмінно "призведуть до значного зростання" числа заявок, а отже, зросте й навантаження на самі інстанції.

Тарік Таббара з Берлінської вищої школи економіки та права (HWR Berlin) Фото: Maurice Weiss

Професор Таббара вважає, що зараз ще важко спрогнозувати, наскільки зросте кількість клопотань про отримання німецького громадянства. З одного боку, те, що відпаде необхідність виходу з іншого громадянства, може скоротити тривалість процесу. З іншого - перевірка претендентів на відданість демократичним цінностям, рівноправ'ю, несприйняттю різних форм расизму може виявитися складною для реалізації на практиці, адже це радше матерія культурних норм і очікувань, розмірковує він.

Тим часом кількість заявок на натуралізацію зростала і до ухвалення нового закону, приміром, у 2022 році - майже на третину, відзвітували у Федеральному статистичному відомстві ФРН. Українці у цій статистиці посідали друге місце (3700) після громадян Сирії (29200).

Чималий ажіотаж з новими поданнями очікують і від представників турецької громади. Для багатьох з них уможливлення подвійного громадянства має стати полегшенням. За деякими оцінками, вже на перших етапах дії нового закону документи можуть подати близько 50 тисяч турків. "В довгостроковій перспективі всі 1,5 мільйона громадян турецького походження в Німеччині, які ще не мають німецького громадянства, оформлять подвійне громадянство", - припустив у розмові з медіагрупою Redaktionsnetzwerk Deutschland голова організації "Турецька громада в Німеччині" Гекай Софуоглу (Gökay Sofuoglu).

Читайте також: Як Німеччина стала країною мігрантів