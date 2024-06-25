ЄС подовжив тимчасовий захист для українців до 2026 року

Тимчасовий захист біженців, які рятуються в ЄС від війни Росії проти України, подовжили до 4 березня 2026 року.

Рада ЄС у вівторок, 25 червня, офіційно схвалила пропозицію Європейської комісії щодо продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року. Про це у вівторок повідомляє пресслужба європейського відомства.

"День за днем Росія тероризує український народ бомбардуваннями. Це - небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і далі розраховувати на нашу солідарність", - прокоментувала рішення держсекретарка Бельгії з питань прихистку та міграції Ніколь де Мур.

Відповідно до своїх національних процедур, державам-членам, можливо, доведеться ухвалити додаткові акти для офіційного подовження цього статусу, йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року, невдовзі після того, як російські збройні сили розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну, і наразі він діє до 4 березня 2025 року.

Тимчасовий статус дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженими правами в ЄС щодо місця проживання, ринку праці, медичної допомоги та доступу до освіти.

У Євросоюзі проживає нині понад чотири мільйони українських біженців, з них одна третина - це діти. У Німеччині проживають понад мільйон біженців з України.