Бундестаг спростив отримання громадянства ФРН

Згідно з законом у Німеччині дозволили множинне громадянство. Отримати німецький паспорт можна після п'яти років перебування у Німеччині, а за умови успіхів в інтергації - після трьох.

Німецький Бундестаг у п'ятницю, 19 січня, ухвалив закон, що передбачає спрощення набуття громадянства ФРН. "За" проголосували 382 депутати, "проти" - 234, утрималися - 23.

Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині - для цього буде потрібно прожити в країні п'ять років замість нинішніх восьми. А за особливих успіхів в інтеграції - володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів і кваліфікації - буде достатньо і трьох років.

Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати також колишній паспорт. А народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років. Наразі це відбувається тільки за умови, що один із батьків проживає в Німеччині понад вісім років. Після досягнення повноліття їм не доведеться, як нині, обирати між німецьким громадянством і громадянством, успадкованим від батьків.

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МВС ФРН: Реформа покликана залучити фахівців

За допомогою реформи законодавства про громадянство німецька влада має намір, серед іншого, зробити Німеччину більш привабливою для кваліфікованих фахівців.

"Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, також могли брати участь у формуванні нашої країни демократичним шляхом. Нашій демократії потрібні люди, які відстоюють її і роблять її сильною", - наголошувала міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) на презентації законопроєкту в серпні.

Водночас, згідно з законом, процедура набуття громадянства ФРН передбачає й обмеження для певних категорій людей. Відмовлятимуть у німецькому паспорті тим, хто вчиняє "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність". Ще однією перешкодою на шляху до громадянства ФРН стане поведінка, що демонструє невизнання рівноправності чоловіків і жінок, а також багатоженство.

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