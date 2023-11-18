Спрощена натуралізація в Німеччині: коли ухвалять закон?

Бундестаг має у першому читанні розглянути законопроєкт, який прискорить отримання іноземцями паспорта ФРН і дасть змогу не відмовлятися від першого громадянства. Що затягує процес?

Законопроєкт, що спрощує отримання громадянства Німеччини, винесений на розгляд Бундестагу в першому читанні в п'ятницю, 1 грудня, розповіли DW в офісі Гакана Деміра (Hakan Demir), депутата від Соціал-демократичної партії (СДПН), яка входить до правлячої коаліції. "Нас поінформували про дату внутрішньофракційними каналами, це погоджено в рамках коаліції", - зазначили там. Цю інформацію DW підтвердили і в бюро ще двох депутатів Бундестагу від фракцій, що входять до урядової коаліції.

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У пресслужбі Бундестагу наразі не підтверджують і не спростовують цю дату, і зазначають, що офіційний порядок денний на пленарний тиждень з'явиться згодом. Водночас у пресслужбі уточнили, що пленарний тиждень із 27 листопада до 1 грудня має бути присвячений питанням бюджету. Утім, коли розглядають проєкт бюджету, відбуваються обговорення й інших законопроєктів.

Чому Бундестаг досі не розглянув правки до закону про громадянство?

Уряд ФРН вніс до Бундестагу проєкт поправок до закону про громадянство ще 1 листопада, але його досі не винесено на порядок денний пленарного засідання. Ще один соціал-демократ Йоганнес Фехнер (Johannes Fechner) зауважив, що перше читання досі не відбулося, бо його раніше заблокувала ліберальна Вільна демократична партія ФРН (ВДП), яка теж входить до коаліції.

"Це було несподівано і для нас. Однак, оскільки це питання для нас (СДПН. - Ред.) важливе, ми наполягли на тому, щоб перше читання законопроєкту відбулося цього року, з чим погодилися і фракції, які входять до владної коаліції", - написав Фехнер у відповідь на запитання користувача платформи для спілкування виборців і парламентаріїв abgeordnetenwatch 15 листопада.

Утім, керуючий справами фракції ВДП у Бундестазі Штефан Томе (Stephan Thomae) у розмові з DW не підтвердив інформацію про блокування розгляду законопроєкту його партією. За словами депутата, ліберали не проти обговорення документа в першому читанні.

"Ми прагнемо до того, щоб до кінця цього року ухвалити новий закон про громадянство, в якому буде чітко прописано, що натуралізації не підлягають ті, хто не поділяє наші цінності і не може забезпечити себе економічно. З іншого боку, тим, хто добре інтегрувався, хоче працювати тут і робити свій внесок, а також прихильний до нашого вільного і демократичного порядку, будуть дуже раді", - пояснив Томе.

Прискорене отримання громадянства ФРН і збереження другого паспорта

Підготовлений законопроєкт покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині: згідно з поправками для цього потрібно прожити в країні п'ять років замість нинішніх восьми. А за особливих успіхів в інтеграції - гарного знання німецької мови та участі у волонтерській діяльності або професійних успіхів і кваліфікації - буде достатньо і трьох років.

Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати колишній паспорт. А народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство. Наразі це відбувається тільки за умови, що один із батьків проживає в Німеччині понад вісім років.

Реформою законодавства про громадянство німецька влада має намір, серед іншого, зробити Німеччину більш привабливою для кваліфікованих фахівців. "Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, також могли брати участь у формуванні нашої країни демократичним шляхом. Нашій демократії потрібні люди, які відстоюють її і роблять її сильною", - наголошувала міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) на презентації законопроєкту в серпні.

"Відкриті питання" до поправок після нападу ХАМАСу на Ізраїль

Однак після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня і подальших пропалестинських протестів, на яких лунали й антисемітські гасла, у Німеччині почала лунати критика на адресу законопроєкту про спрощення натуралізації іноземців. Зокрема - від представників партій, що входять до правлячої коаліції, від яких, насамперед, залежить результат голосування за запропоновані урядом поправки.

Так, 3 листопада заступник голови ВДП Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) в інтерв'ю таблоїду Bild вказав на проблему "імпортованого ісламізму та антисемітизму" у ФРН. "Автоматична натуралізація за народженням у Німеччині не тільки не зменшить цю проблему, але, імовірно, зробить її нерозв'язною", - вважає Кубікі.

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А голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) запропонував внести до законопроєкту вимогу для претендентів на німецьке громадянство, щоб вони підтвердили прихильність безпеці Ізраїлю. "Хто не підпишеться під цим, тому нема чого робити в Німеччині", - заявив Мерц 23 жовтня в ефірі ZDF.

Як уряд ФРН реагує на критику законопроєкту

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) відповів на критику законопроєкту на пресконференції в Берліні 6 листопадаю Він наголосив, що згідно з внесеними до Бундестагу поправками "антисемітські, расистські чи інші дії, вмотивовані зневагою" до людської гідності, перешкоджатимуть натуралізації тих, хто хоче отримати німецький паспорт. "Зважаючи на це, побоювання, які обґрунтовано висловлює пан Кубікі, вже враховано в цьому законі - як бачите, настільки далекоглядними іноді бувають люди", - констатував Гебештрайт.

Тим самим представник уряду вказав на положення законопроєкту, відповідно до яких тим, хто скоював злочини на ґрунті расизму або антисемітизму, отримати громадянство ФРН буде неможливо. Під час обговорення поправок у Бундесраті (конституційний орган представництва федеральних земель Німеччини) було запропоновано також заборонити прийом в німецьке громадянство людей, які скоїли злочини за гендерною ознакою або у зв'язку із сексуальною орієнтацією жертви.

Депутати Бундестагу можуть прислухатися до цих рекомендацій, хоча й не зобов'язані. У законопроєкті застережено також, що претенденти на паспорт ФРН повинні забезпечувати себе і членів своєї сім'ї самостійно і не залежати від державних соціальних виплат. За оцінкою соціал-демократа Гакана Деміра, у кращому разі закон може набути чинності у квітні 2024 року, через три місяці після його схвалення в парламенті. Утім, усі попередні оптимістичні прогнози щодо термінів ухвалення цього документа поки що не виправдовувалися.

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