Німецький ринок праці стане привабливішим для іноземців

"Ти потрібен нам" (We need you) - такими словами англійською міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) звертається до кваліфікованих фахівців за кордоном у відео "Зроби це в Німеччині" на порталі федерального уряду. Міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер (Nancy Faeser) наголошує, що Німеччина хоче "нового старту в міграційній політиці". Люди, які приїхали до Німеччини, "зробили свій внесок у те, що наша економіка стала такою сильною", - зазначив німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) у відеозверненні. Він, як і міністерка Фезер, виступає за спрощення закону, яким регулюється отримання німецького громадянства.

Уряд Німеччини вирішив полегшити працевлаштування кваліфікованих кадрів з-за кордону. Законопроєкт, покликаний підвищити привабливість роботи в Німеччині для фахівців із країн, що не входять до ЄС, мають підготувати у 2023 році.

Німеччині дедалі відчутніше бракує фахівців і робітників у галузях технологій і торгівлі, гастрономії, логістики, освіти або догляду за хворими та літніми людьми. "Для багатьох компаній пошук кваліфікованих робітників уже є нагальною проблемою", - констатував німецький міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) на урядовій нараді, присвяченій дефіциту кваліфікованих кадрів.

Шанси для мігрантів та Німеччини

Німецький коаліційний уряд, до якого входять соціал-демократи (СДПН), зелені ("Союз 90/Зелені") та ліберали (ВДП), уже оголосив, що продовжить розробку законодавства.

З цією метою коаліція розробила три пакети змін: щодо законодавства про надання притулку та можливості для людей із так званою відстрочкою депортації (Duldung), імміграції до Німеччини кваліфікованих робітників та отримання громадянства. На цій підставі у країні багато говорять про нові шанси для іноземних фахівців, але також і про можливості, що відкриваються для самої Німеччини.

Право на проживання для людей з відстрочкою депортації

Наприкінці минулого року в Німеччині проживали близько 240 тисяч людей з відстрочкою депортації: їхні клопотання про надання політичного притулку відхилили, проте їхню депортацію була тимчасово припинено - наприклад, через ризики, на які вони можуть наразитися на батьківщині, серйозну хворобу або відсутність необхідних документів для висилки з Німеччини.

Урядова коаліція хоче змінити це: кожен, хто проживає в Німеччині щонайменше п'ять років станом на 1 жовтня 2022 року, має отримати нову посвідку на проживання на півтора року. При цьому йдеться про близько 136 тисяч людей. Ті, хто не потрапив у поле зору юстиції, не вчиняв правопорушень і злочинів, можуть протягом цього випробувального терміну створити передумови для отримання права на ПМП у Німеччині.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Фезер пояснює це так: "Перш за все, це означає, що вони повинні самі заробляти собі на життя, розмовляють німецькою мовою і можуть чітко ідентифікувати свою особу". У разі виконання всіх вимог, ці люди отримають право на постійне перебування в Німеччині. Це убезпечить як тих, хто очікує депортації, так і роботодавців, а також зменшить навантаження на державні органи.

Швидкі рішення для постійного проживання

Добре інтегровані підлітки та молоді люди віком до 27 років повинні мати можливість отримати право на постійне проживання у Німеччині вже за три роки. Для усіх інших іноземців, які докладають конкретних зусиль для інтеграції в німецьке суспільство, час очікування скоротиться на два роки: до шести років - для бездітних людей, чотирьох - для сімей з неповнолітніми дітьми.

Інтеграційні курси для всіх

Усі прохачі притулку повинні мати доступ до інтеграційних і професійних мовних курсів від самого початку перебування в Німеччині, незалежно від їхніх перспектив у країні. Таким чином федеральний уряд має намір сприяти зміцненню соціальної згуртованості суспільства. Крім того, має бути створено незалежні консультаційні пункти з роз'яснення процедури надання притулку в Німеччині.

Прискорена процедура надання притулку?

Німецький уряд має намір прискорити процедуру надання притулку, наприклад, за рахунок швидшої можливості передачі справ до Федерального адміністративного суду. Уже ухвалені раніше судові рішення у таких справах можуть полегшити позасудові рішення чиновників.

Депортації

Згідно з офіційним формулюванням Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, репатріація людей, яким відмовлено у статусі біженця, має здійснюватися більш послідовно, ніж раніше. Особливо це стосується тих, хто вчинив у Німеччині злочини або протиправні дії. Слід прискорити депортацію таких людей і водночас скоротити терміни утримання під вартою в її очікуванні, зазначили у відомстві.

Спрощення процесу возз'єднання родин для фахівців

Щоб зробити Німеччину більш привабливою для кваліфікованих фахівців і робітників із країн, що не входять до ЄС, процедура возз'єднання сімей спроститься. Для отримання візи родичам кваліфікованих робітників більше не потрібно буде надавати документальне підтвердження щодо володіння німецькою мовою.

Прийом кваліфікованих робітників

"Німеччині терміново потрібні кваліфіковані працівники в усіх сферах економіки. Ось чому необхідно використовувати весь потенціал усередині країни й за кордоном", - так починається текст документа з ключовими тезами щодо імміграції кваліфікованих робітників, який є у розпорядженні DW. Федеральне агентство зайнятості припускає, що Німеччина щорічно потребує припливу 400 тисяч робітників з-за кордону.

Закон про прийом у Німеччині кваліфікованих фахівців діє з 2020 року, але приплив кадрів із країн, що не входять до ЄС, у Німеччину обмежений, а за час пандемії COVID-19 він сильно скоротився: якщо 2019 року до Німеччини приїхали на роботу 39 тисяч осіб, що становить лише 0,1 відсотка від усієї кількості зайнятих у країні, то 2020 року до країни прибули лише 29 тисяч фахівців.

Критики та підприємці скаржаться на бюрократичні перепони, надто повільну роботу чиновників і відсутність цифрової бази даних. Особливо повільно йде видача віз у німецьких посольствах. Урядова коаліція має намір змінити деякі колишні правила.

Blue Card ЄС для фахівців з вищою освітою

Спрощену процедуру з працевлаштування кваліфікованих фахівців - Blue Card("блакитна карта") - для висококваліфікованих спеціалістів запроваджено у Німеччині десять років тому. Blue Card є європейським аналогом американської Green Card. Претендувати на неї можуть громадяни країн, що не входять до Євросоюзу, за наявності німецького диплома або диплома, визнаного в ЄС.

Крім того, другою головною умовою є наявність трудового договору. Для отримання "блакитної карти" також важливо, щоб річний заробіток до сплати податків був не меншим, ніж 52 тисячі євро. Для найбільш затребуваних фахівців, до яких належать інженери, працівники медичної сфери та IT, межа нижча - 40 560 євро. Правляча коаліція має намір знизити вимоги щодо заробітної плати.

Фахівці з професійною освітою

Обслуговуючий персонал, кухарі, будівельники, енергетики, водії вантажівок, вихователі та медперсонал - список дефіцитних професій стає дедалі довшим. Згідно з коаліційною угодою, уряд має намір розширити переваги Blue Card і на неакадемічні професії. З березня 2020 року влаштуватися на роботу в Німеччині вже стало простіше і за робочими спеціальностями. Для отримання візи необхідно самому знайти роботу.

Оскільки ринок праці постійно змінюється, ці кваліфіковані працівники в майбутньому повинні мати можливість працювати на будь-якій кваліфікованій посаді. Скажімо, механік може працювати і у сфері логістики. Роботодавці самі вирішують, хто їм більше підходить. Умови прийому на роботу мають бути оцифровані, а можливості для підтвердження документів про професійну кваліфікацію англійською мовою або мовою оригіналу - розширені. Усе це може прискорити процес пошуку співробітників та їхнього працевлаштування.

"Карта можливостей" для пошуку роботи

Нова "карта можливостей" (Chancenkarte) із системою балів буде призначена для того, щоб люди могли в'їжджати до Німеччини у пошуках роботи або навчання. "Критерії відбору можуть охоплювати кваліфікацію, знання мов, професійний досвід, зв'язок з Німеччиною і вік", - ідеться в документі.

Дослідник ринку праці Гольґер Бонін (Holger Bonin) ставиться до цієї пропозиції уряду критично. "Карта можливостей" створює нові перешкоди, - наголосив в інтерв'ю DW керівник відділу досліджень Інституту вивчення праці (IZA). - Перш ніж хтось зможе укласти трудовий договір, він має надати докази, які йому не потрібно надавати в інших країнах". Альтернативна пропозиція Боніна звучить просто: "Люди повинні мати можливість приїхати до Німеччини, шукати тут роботу, і якщо вони укладають трудовий договір, то ми вже перевіряємо, чи відповідає він трудовому законодавству".

Зміни для студентів та учнів

Німецький уряд також хоче, щоб більше людей приїжджали до Німеччини з-за кордону для здобуття академічної або професійної освіти, а потім для працевлаштування на німецькому ринку як кваліфіковані фахівці та робітники. Студенти також мають отримати більше можливостей для поєднання навчання і праці.

Учні з країн, що не входять до ЄС, з достатнім знанням німецької мови повинні отримати можливість проходити стажування тривалістю до шести тижнів без спеціального схвалення Федерального агентства зайнятості.

Імміграція людей із досвідом роботи

Уряд також планує дозволити імміграцію людей різних професій навіть без визнання їхніх дипломів у Німеччині. Обов'язковою умовою буде наявність щонайменше двох років професійного досвіду та документа про освіту, який визнається у державі походження.

Знання мови перевіряє на свій розсуд роботодавець. Однак це не стосуватиметься медичного персоналу та доглядальників у будинках для літніх людей.

Німецьке громадянство

"Ті, хто живе і працює тут постійно, також повинні мати можливість голосувати і бути обраними, вони повинні бути частиною нашої країни з усіма нявними правами й обов'язками", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Очільниця німецького МВС Ненсі Фезер хоче скоротити шлях до німецького паспорта: людина повинна отримати шанс на здобуття громадянства вже після п'яти років проживання в Німеччині замість восьми. За її словами, будь-хто, хто особливо добре інтегрується, може скоротити цей період до трьох років - люди, які, наприклад, дуже добре розмовляють німецькою, домагаються чудових результатів у школі або на роботі та займаються волонтерською діяльністю. Їхні досягнення та успіхи має бути оцінено. Для людей старших 67 років, які вже проживають у Німеччині, формальний тест на натуралізацію треба скасувати взагалі, вважають у німецькому уряді.

Крім того, людей більше не можна буде змушувати відмовлятися від свого старого громадянства, щоб отримати німецьке. Канцлер Шольц сказав: "Я ніколи не розумів, чому ми наполягали на цьому". Досі подвійне громадянство в Німеччині офіційно дозволялося тільки у виняткових випадках.