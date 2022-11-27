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Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі ФезерФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Уряд ФРН планує реформувати законодавство про громадянство

Олександр Куницький
1 год. тому

У Німеччині планують спростити умови для набуття громадянства, зокрема скасувати вимогу достатнього рівня володіння мовою для людей старших за 67 років.

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Уряд Німеччини планує реформувати законодавство про громадянство, підтвердила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) у неділю, 27 листопада.

За словами Фезер, реформа законодавства про громадянство назріла і є чудовою можливістю для зміцнення соціальної єдності, пише німецьке видання Tagesspiegel.

На необхідності реформи наголосив також канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). У своєму онлайн-подкасті 25 листопада він зазначив, що багато жінок і чоловіків, які приїхали до Німеччини, сприяли сильній економіці країни. "Якщо ті, хто тривалий час проживає у ФРН, вирішать надобути німецьке громадянство, це добре. Але Німеччині потрібні досконаліші правила натуралізації", - сказав він.

Скорочення терміну набуття громадянства

Як повідомляла газета Bild з посиланням на протокол конференції за участю Фезер, планується автоматично надавати громадянство народженим у ФРН дітям, якщо хоча б один з їхніх батьків легально живе в Німеччині не менше п'яти років.

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Крім того, влада має намір скоротити з восьми до п'яти років мінімальний термін проживання для набуття громадянства шляхом натуралізації. В особливих випадках натуралізація буде можлива навіть за три роки. При цьому, за даними, які наводила газета Bild, планується скасувати чинну нині вимогу про відмову від громадянства іншої країни.

Також планується скасувати вимогу достатнього рівня володіння мовою для людей віком від 67 років. Натомість надалі буде достатньо "здатності до усного спілкування". Обов'язковий досі тест на знання історії та політичного устрою Німеччини також скасують для цієї групи іноземців.

У планах уряду також розширення можливостей для подвійного громадянства.

Опозиція, зокрема, представники Християнсько-демократичного союзу, критикують плани уряду.

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