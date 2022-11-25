У Німеччині хочуть спростити надання громадянства іноземцям

Влада Німеччини планує скоротити з восьми до п'яти років мінімальний термін проживання в країні для отримання громадянства. А ще - скасувати вимогу достатнього рівня володіння мовою для людей віком від 67 років.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) має намір істотно знизити вимоги до іноземців, які бажають отримати німецьке громадянство. Про це 24 листопада повідомила газета Bild із посиланням на протокол конференції за участю федерального і земельних міністерств внутрішніх справ, який є в її розпорядженні.

Як випливає з цього документа, планується автоматично надавати громадянство ФРН народженим тут дітям, якщо хоча б один із їхніх батьків легально живе в Німеччині щонайменше п'ять років.

Крім того, влада має намір скоротити з восьми до п'яти років мінімальний термін проживання для отримання громадянства за натуралізацією. В особливих випадках натуралізація буде можлива навіть через три роки. При цьому чинну сьогодні вимогу про відмову від громадянства іншої країни планується скасувати.

Фезер також має намір скасувати вимогу достатнього рівня володіння мовою для людей від 67 років. Замість цього надалі буде достатньо "здатності до усного спілкування". Обов'язковий досі тест на знання історії та політичного устрою Німеччини теж скасують для цієї групи іноземців. Тим часом, як зазначає Bild, відомче голосування щодо ініціативи міністерки поки що не закінчене.

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