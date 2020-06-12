Подвійне громадянство у світі: дозволено часто, але не завжди і не всім

До Верховної Ради внесли новий законопроєкт, яким хочуть узаконити подвійне громадянство. У багатьох країнах світу воно дозволено, але є багато винятків. DW - про особливості законів про громадянство у різних країнах.
Правляча партія "Слуга народу" не полишає спроб узаконити в Україні подвійне громадянство. Навесні після критики експертів та представників трудових мігрантів було відкладено розгляд відповідного законопроєкту президента Володимира Зеленського. Днями ж до Верховної Ради внесли альтернативний документ авторства трьох депутатів пропрезидентської партії - Олега Дунди, Олександра Аліксійчука та Дмитра Микиші.
Законопроєкт пропонує уможливити отримання українцями громдадянства інших держав без втрати українського, а також дозволити іноземцям набувати громадянство України, не відмовляючись від попереднього. Водночас людям із подвійним громадянством пропонують заборонити обіймати низку посад на держслужбі, в органах місцевого самоврядування та безпеки. Кандидати на ці посади повинні будуть письмово заявити про віагресоромrhfü+дсутність у них громадянства іншої держави.
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Принциповою відмінністю нового законопроєкту від президентського є передбачені ним численні зміни до Виборчого кодексу України. Зокрема у разі наявності у громадянина України ще й громадянства "держави-агресора" пропонується заборонити цьому громадянинові реалізацію виборчих прав. У 2018 році в Україні державою-агресором офіційно було визнано Росію.
Чинне законодавство України подвійного громадянства не визнає. Закон передбачає автоматичну втрату українського паспорта в разі, якщо людина добровільно приймає громадянство іншої країни. Хоча на практиці ж чіткий механізм реалізації процедури позбавлення громадянства не прописаний і не працює. Як наслідок - багато українців і зараз мають паспорти інших країн. При цьому жодної юридичної відповідальності за наявність громадянства іншої держави український закон не передбачає. Просто держава розглядає будь-якого громадянина України як українця, незалежно від наявності в нього ще якихось громадянств.
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При цьому вийти з українського громадянства можна. Саме так роблять, приміром, ті, хто, вирішив отримати громадянство Німеччини. Від українців, а також громадян більшості країн світу цього вимагає німецький закон, а винятки можливі лише в поодиноких екстраординарних випадках. Спочатку претендент на німецьке громадянство має отримати в німецькому відомстві у справах іноземних громадян позитивне рішення щодо гарантії надання йому громадянства ФРН. На підставі цієї довідки розпочинається процедура виходу з українського громадянства. При виході з українського громадянства претендент зобов'язаний здати український паспорт в дипломатичне представництво своєї країни в Німеччині, зазначили DW в пресслужбі міської адміністрації Бонна.
Але є і держави, вийти з громадянства яких неможливо. Наприклад, Іран. Згідно з цивільним кодексом цієї країни, відмовитися від іранського громадянства практично неможливо. І його отримання в багатьох випадках не залежить від волі людини: будь-хто, у кого батько - іранський громадянин, автоматично теж вважається громадянином цієї країни. І не важливо, де народилася і де проживає ця людина - в Ірані чи за його межами.
Окремим параграфом у кодексі прописані правила для жінок - їм відмовитися від громадянства Ірану ще важче, бо жінка повинна мати таке ж саме громадянство, як і її чоловік. І якщо іранець, який проживає в Німеччині, отримує громадянство ФРН, йому майже в усіх випадках залишають й іранське. За даними Федерального статистичного відомства ФРН, у 2019 році 3805 іранцок та іранців отримали німецьке громадянство, при цьому нікому з них не потрібно було здавати іранський паспорт.
Але Іран - далеко не єдина держава, яка перешкоджає виходу зі свого громадянства. Таких країн близько 40. Серед них і ті, від котрих подібного, здавалося б, очікувати не слід, наприклад, Аргентина. У 2019 році всі 190 громадян Аргентини, які отримали громадянство ФРН, також зберегли свої аргентинські паспорти. Серед інших держав, що відрізняються найсуворішими правилами щодо прийняття та відмови від громадянства, - Афганістан, Еритрея, Нігерія і Сирія.
Загалом існують два базових принципи, що визначають право на отримання громадянства. У США, наприклад, діє територіальний принцип, відомий як Jus soli (лат. - "право землі"): всі діти, що народилися на території цієї держави, мають право на отримання американського громадянства. Іншого принципу дотримуються Німеччина й Китай. Обидві держави діють на основі Jus sanguinis (лат. - "право крові"), що враховує походження дитини: громадянство ФРН отримує не той, хто народився на території однієї з 16 федеральних земель, а той, у кого хоча б один з батьків має німецьке громадянство. Але у ФРН до того ж існує процедура натуралізації- іноземні громадяни можуть отримати німецьке підданство. Подвійне громадянство дозволене лише для окремих категорій людей. А ось у Китаї людині без китайського коріння вкрай важко було б отримати громадянство, та й подвійне громадянство в КНР законодавчо заборонено.
З 2007 року Німеччина дозволяє громадянам ЄС, а також Швейцарії отримати німецьке громадянство та водночас зберегти колишнє. Більшість інших європейських держав узаконила подвійне європейське громадянство - або в повному обсязі, або з обмеженнями. Як випливає з перепису населення 2011 року, в Німеччині проживають майже 4,3 мільйона людей, що мають, крім німецького, ще одне громадянство. Такі цифри надають регіональні відділи з реєстрації громадян. Але багато людей не повідомляють про своє друге громадянство, тому ця статистика може бути неточною. Крім того, ситуація за десять років могла змінитися.
До 2014 року діти батьків-іноземців, що народилися і виросли у ФРН, протягом п'яти років після досягнення повноліття повинні були вибрати або громадянство своїх батьків, або країни проживання. З кінця 2014 року молодим людям, які після досягнення 21-річного віку прожили в ФРН мінімум вісім років або впродовж шести років відвідували німецьку школу, скасували необхідність вибирати громадянство. Немає її тепер і для тих, хто закінчив у Німеччині школу або отримав професійну освіту. В усіх таких випадках дозволено збереження двох громадянств.
Складні відносини між Ізраїлем і Палестинською національною автономією породили чимало специфічних особливостей, що стосуються громадянства. Одна з них торкається і Німеччини. Так, палестинцям, що отримали громадянство ФРН і одночасно перебувають у палестинському реєстрі осіб або мають палестинське посвідчення особи, в'їзд до Ізраїлю заборонено. В'їзд на Західний берег річки Йордан є доступним для палестинців з німецьким громадянством лише через територію Йорданії. Тим часом всі інші громадяни ФРН можуть в'їжджати до Ізраїлю без віз.
У самому Ізраїлі діє ще одне незвичне правило, що стосується громадянства. У 1950 році, через два роки після створення ізраїльської держави, було прийнято рішення про те, що де б не жили євреї, всі вони мають право емігрувати до Ізраїлю і отримати ізраїльське громадянство. Цей закон і сьогодні дає можливість тим євреям, хто зазнає переслідувань, в якій би країні це не відбувалося, стати громадянином Ізраїлю і жити в безпеці. Останнім часом на тлі зростання кількості антисемітських інцидентів у Франції багато французьких євреїв скористалися такою можливістю.
У Німеччині законодавство спрямоване на те, щоб уникати подвійного громадянства. Утім, згідно з даними статистичного відомства, все більше людей у країні мають два паспорти. (10.08.2018)
Павло Клімкін наголосив, що покарання за подвійне громадянство українськими законами не передбачено, але людина з подвійним громадянством не може бути держслужбовцем. (13.10.2018)