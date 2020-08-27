 Не пустити агентів РФ до місцевих рад: які шанси в ідеї голови СБУ Баканова | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Не пустити агентів РФ до місцевих рад: які шанси в ідеї голови СБУ Баканова

СБУ хоче законом унеможливити, аби у списки на виборах до місцевих рад в Україні потрапили ті, хто співпрацює з Росією чи має ще одне громадянство. Експерти кажуть: для реалізації ідеї бракує і часу, і юридичних підстав.

Голова СБУ Іван Баканов прагне термінових змін до виборчого законодавства

Голова СБУ Іван Баканов прагне термінових змін до виборчого законодавства

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов на засіданні Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України цього тижня закликав унеможливити включення до списків на місцевих виборах у жовтні осіб, що співпрацюють з Росією, а також тих, хто має громадянство інших держав. Гарантувати це, на його думку, мають зміни в законі. Але цілком реалізувати цю ініціативу до виборів, запланованих на

25 жовтня, не вдасться, вважають опитані DW депутати, експерти та громадські діячі. Передусім через брак часу, але й юридичного підґрунтя бракує.

Що таке "співпраця з агресором"?

Верховна Рада технічно спроможна обмежити законом участь у виборах осіб, що співпрацюють з Росією, сказав DW заступник голови комітету Верховної Ради з організації державної влади, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Проєкту відповідного закону, за його словами, наразі немає, але якщо він надійде, в парламентарів ще є час його ухвалити до виборів.

Читайте також: Що треба знати про місцеві вибори в Україні за новим законодавством

Водночас він вважає, що закон має чітко визначити поняття "співпраці з державою-агресором". "У нас пів країни мають родичів в Росії, є якісь економічні зв'язки, досі значна кількість людей їздить на роботу в Росію", - звертає увагу депутат. При цьому заборонити законом, за його словами, можна лише право тих, хто співпрацює з Росією, бути обраними до місцевих рад. Водночас заборона голосувати для таких людей буде незаконною, наголошує Качура. Адже право кожного українця бути виборцем закріплено в Конституції України.

Конституція України гарантує право голосу на виборах громадянам України, яким виповнилося 18 років

Конституція України гарантує право голосу на виборах громадянам України, яким виповнилося 18 років

Натомість унеможливити участь у виборах людей, які, крім українського, мають ще й іноземне громадянство, на думку Качури, на даний момент нереально. Він нагадав, що проблема подвійного громадянства в Україні і досі неврегульована. "На мій погляд, якщо особа має подвійне громадянство, то вона не має права обирати і бути обраною до органів державної влади", - заявив Качура.

Чим ближче до виборів, тим більше загроз

Тим часом громадські активісти та експерти в Україні дедалі частіше попереджають про небезпеку втручання Москви у місцеві вибори в Україні 2020 року. Зокрема, керівниця групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Любов Цибульська каже про активізацію "російських агентів впливу" перед виборами в Причорноморському та Приазовському регіонах. До таких "агентів" експертка зараховує одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, який "на додачу до своїх трьох національних телеканалів (ZIK, "112 Україна та NewsOne. - Ред.) запускає нові телеканали в Миколаївській, Херсонській областях і в Одесі".

Читайте також: Чи відбудуться місцеві вибори у прифронтових районах Донбасу?

На цьому тлі висунута головою СБУ ідея має запит і розуміння в суспільстві, переконаний політолог Олег Саакян. "У нас є люди, які напряму співпрацюють з державою-агресором, вони всім відомі і навіть не приховують цього. Але не існує жодних формальних юридичних підстав унеможливити їхній вплив на внутрішньополітичне життя", - зазначив експерт. Але розробити, ухвалити і впровадити відповідний закон до виборів вже неможливо, а в намагання зробити це поспіхом лише дискредитує саму ідею, застеріг Саакян.

Брак часу та юридична слабкість

Заява голови СБУ Баканова, як і решта намагань в останні тижні перед місцевими виборами переглянути виборче законодавство, можуть так і залишитися політичними заявами. А якщо якісь закони таки будуть ухвалені, їх буде майже неможливо реалізувати, спрогнозував голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Він вважає, що обмеження участі у виборах агентів Росії та осіб з іноземним громадянством на тлі війни на Донбасі є доцільним, але негайне їхнє запровадження законом або рішенням РНБО має добрі перспективи оскарження в судах.

Читайте також: Експертка: Є ризик, що списки на місцевих виборах сформують з бізнесменів

Крім того, експерт так само звертає увагу на брак часу: "Самих законодавчих ініціатив ще немає, і на їхню розробку потрібен час. Потім вони мають бути розглянуті профільним комітетом, для чого також немає часу, бо виборчий процес стартує вже 5 вересня".

Єдиним виходом із цієї ситуації Кошель вважає визнання провини "колаборантів" у суді, чого, на його переконання, недостатньо домагаються навіть найвищі посадовці України. "Президент Зеленський ще минулого року досить прямо сказав про наявність даних щодо фінансування державою-агресором окремих проросійських сил, але жодних кроків у цій справі ми так і не побачили", - зазначив Кошель.

Дивитись відео 16:49

Дмитро Разумков про "турборежим" Верховної Ради, відносини із Зеленським і президентські амбіції (12.08.2020)

Також за темою

Logo des ukrainischen Geheimdienstes SBU

СБУ пропонує заборонити йти на вибори особам з подвійним громадянством 27.08.2020

Голова СБУ Іван Баканов пропонує заборонити включення до виборчих списків на місцевих виборах осіб з подвійним громадянством, а також осіб, які співпрацюють з "державою-агресором".

Ukraine Parlamentswahlen

В Україні знову переписали Виборчий кодекс 19.12.2019

Після ветування президентом Виборчого кодексу Верховній Рада прийняла новий законопроєкт. Ключову позицію про "відкриті списки" зберегли, проте з'явилася низка несподіваних новацій.

Olga Ajwasowska

Голова "Опори" Айвазовська: Підставні спостерігачі - загроза виборам президента в Україні 28.02.2019

Президентські вибори в Україні б'ють рекорди за кількістю спостерігачів від громадських організацій. У мережі "Опора" застерігають від зловживань. DW розпитала про це голову організації Ольгу Айвазовську.

Реклама

Докладно

Голова СБУ Іван Баканов прагне термінових змін до виборчого законодавства

Не пустити агентів до місцевих рад: які шанси має ідея СБУ

СБУ хоче законом унеможливити, аби у списки на виборах до місцевих рад в Україні потрапили ті, хто співпрацює з Росією.  

На залізничному вокзалі в Києві (фото з архіву)

Чи виведе Володимир Жмак "Укрзалізницю" із кризи?

Уряд України призначив нового голову правління "Укрзалізниці". Чи буде Володимир Жмак кращим за своїх попередників?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  