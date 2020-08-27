Не пустити агентів РФ до місцевих рад: які шанси в ідеї голови СБУ Баканова

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов на засіданні Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України цього тижня закликав унеможливити включення до списків на місцевих виборах у жовтні осіб, що співпрацюють з Росією, а також тих, хто має громадянство інших держав. Гарантувати це, на його думку, мають зміни в законі. Але цілком реалізувати цю ініціативу до виборів, запланованих на

25 жовтня, не вдасться, вважають опитані DW депутати, експерти та громадські діячі. Передусім через брак часу, але й юридичного підґрунтя бракує.

Що таке "співпраця з агресором"?

Верховна Рада технічно спроможна обмежити законом участь у виборах осіб, що співпрацюють з Росією, сказав DW заступник голови комітету Верховної Ради з організації державної влади, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Проєкту відповідного закону, за його словами, наразі немає, але якщо він надійде, в парламентарів ще є час його ухвалити до виборів.

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Водночас він вважає, що закон має чітко визначити поняття "співпраці з державою-агресором". "У нас пів країни мають родичів в Росії, є якісь економічні зв'язки, досі значна кількість людей їздить на роботу в Росію", - звертає увагу депутат. При цьому заборонити законом, за його словами, можна лише право тих, хто співпрацює з Росією, бути обраними до місцевих рад. Водночас заборона голосувати для таких людей буде незаконною, наголошує Качура. Адже право кожного українця бути виборцем закріплено в Конституції України.

Конституція України гарантує право голосу на виборах громадянам України, яким виповнилося 18 років

Натомість унеможливити участь у виборах людей, які, крім українського, мають ще й іноземне громадянство, на думку Качури, на даний момент нереально. Він нагадав, що проблема подвійного громадянства в Україні і досі неврегульована. "На мій погляд, якщо особа має подвійне громадянство, то вона не має права обирати і бути обраною до органів державної влади", - заявив Качура.

Чим ближче до виборів, тим більше загроз

Тим часом громадські активісти та експерти в Україні дедалі частіше попереджають про небезпеку втручання Москви у місцеві вибори в Україні 2020 року. Зокрема, керівниця групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Любов Цибульська каже про активізацію "російських агентів впливу" перед виборами в Причорноморському та Приазовському регіонах. До таких "агентів" експертка зараховує одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, який "на додачу до своїх трьох національних телеканалів (ZIK, "112 Україна та NewsOne. - Ред.) запускає нові телеканали в Миколаївській, Херсонській областях і в Одесі".

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На цьому тлі висунута головою СБУ ідея має запит і розуміння в суспільстві, переконаний політолог Олег Саакян. "У нас є люди, які напряму співпрацюють з державою-агресором, вони всім відомі і навіть не приховують цього. Але не існує жодних формальних юридичних підстав унеможливити їхній вплив на внутрішньополітичне життя", - зазначив експерт. Але розробити, ухвалити і впровадити відповідний закон до виборів вже неможливо, а в намагання зробити це поспіхом лише дискредитує саму ідею, застеріг Саакян.

Брак часу та юридична слабкість

Заява голови СБУ Баканова, як і решта намагань в останні тижні перед місцевими виборами переглянути виборче законодавство, можуть так і залишитися політичними заявами. А якщо якісь закони таки будуть ухвалені, їх буде майже неможливо реалізувати, спрогнозував голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Він вважає, що обмеження участі у виборах агентів Росії та осіб з іноземним громадянством на тлі війни на Донбасі є доцільним, але негайне їхнє запровадження законом або рішенням РНБО має добрі перспективи оскарження в судах.

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Крім того, експерт так само звертає увагу на брак часу: "Самих законодавчих ініціатив ще немає, і на їхню розробку потрібен час. Потім вони мають бути розглянуті профільним комітетом, для чого також немає часу, бо виборчий процес стартує вже 5 вересня".

Єдиним виходом із цієї ситуації Кошель вважає визнання провини "колаборантів" у суді, чого, на його переконання, недостатньо домагаються навіть найвищі посадовці України. "Президент Зеленський ще минулого року досить прямо сказав про наявність даних щодо фінансування державою-агресором окремих проросійських сил, але жодних кроків у цій справі ми так і не побачили", - зазначив Кошель.