Кіпр припинив видавати "золоті паспорти"

На Кіпрі у неділю, 1 листопада, припинила діяти програма надання громадянства країни в обмін на інвестиції - так звана програма "золотих паспортів". Уряд Кіпру оголосив про рішення скасувати її дію 13 жовтня - через кілька годин після того, як телекомпанія Al Jazeera оприлюднила матеріал про те, що кіпрські чиновники нібито допомагали потенційному клієнту взяти участь у програмі, хоча він, за чинними правилами, не має на це права через судимість. Після цього голова парламенту Кіпру Дімітріс Суллуріс, який був героєм сюжету, оголосив про свою відставку.

Al Jazeera назвала імена власників 2,5 тисячі "золотих паспортів" (40 відсотків з них становили росіяни) і вказала на кримінальне походження грошей багатьох з них. Влада Кіпру відкинула ці дані. У вересні поліція Кіпру почала розслідувати процедуру отримання громадянства 42 інвесторами, які входили в "групу високого ризику". За результатами перевірки громадянства Кіпру були позбавлені семеро інвесторів: влада країни дійшла висновку, що ті отримали паспорти під хибним приводом або шляхом приховування важливої інформації.

Міністерство фінансів і міністерство внутрішніх справ Кіпру виступили за припинення видачі "золотих паспортів" через велику кількість порушень і високу уразливість програми, і уряд підтримав цю ініціативу. При цьому в уряді зазначили, що "золоті паспорти" принесли країні сім мільярдів євро.

20 жовтня Європейська Комісія розпочала процедуру про порушення законодавства ЄС щодо Кіпру і Мальти через "золоті паспорти". Комісія наголосила, що надання громадянства, яке в цьому випадку є громадянством Євросоюзу, цими державами в обмін на оплату "несумісне з принципом лояльного співробітництва".

Програма "золотих паспортів" на Кіпрі діяла з 2004 року і набула нинішнього вигляду - громадянство і паспорт в обмін на мінімально 2 мільйони євро інвестицій - з 2014 року. Вона популярна серед росіян, українців, а останнім часом і китайців.