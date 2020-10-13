 Скандал із ″золотими паспортами″: голова парламенту Кіпру подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Скандал із "золотими паспортами": голова парламенту Кіпру подав у відставку

Скандал на Кіпрі з наданням паспортів ЄС в обмін на інвестиції в економіку острівної держави призвів до політичних наслідків - у відставку подав голова парламенту Кіпру Дімітріс Суллуріс.

Будівля парламенту Кіпру

Будівля парламенту Кіпру

Голова парламенту Кіпру Дімітріс Суллуріс оголосив у четвер, 15 жовтня, про свою відставку. Про складання повноважень спікера парламенту острівної країни-члена ЄС повідомив цього ж дня державний радіоканал RIK, передає інформагенція dpa.

Цьому кроку передував політичний скандал навколо надання Кіпром громадянства Європейського Союзу в обмін на інвестиції в економіку острівної держави. Як заявив Суллуріс, тепер органи юстиції перевірятимуть, що насправді трапилося. Заяву Суллуріса щодо цього опублікували місцеві ЗМІ.

Днями катарська телекомпанія Al Jazeera поширила відзнятий прихованою камерою відеозапис, на якому кілька кіпрських високопосадовців, серед яких буцімто голова парламенту та один з лівих політиків, продемонстрували готовність надати громадянство Кіпру особі, що була засуджена в Китаї до багаторічного ув'язнення за відмивання коштів.

Нагадаємо, раніше цього тижня влада Кіпру оголосила, що припиняє надання громадянства цієї острівної держави в обмін на інвестиції в економіку країни.

Програма діяла з 2004 року і набула нинішнього вигляду - громадянство і паспорт ЄС в обмін на мінімально 2,5 мільйони євро інвестицій - з 2014 року.

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Цю схему, яку називають "золоті паспорти", уже давно критикують у ЄС як непрозору і пов'язану з ймовірним відмиванням коштів. Вона популярна серед росіян, українців, а останнім часом і китайців. За даними dpa, цією програмою скористалися понад 3,5 тисячі осіб.

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