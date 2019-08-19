Кіпр скасовує програму надання громадянства в обмін на інвестиції

Кіпр оголосив про припинення програми надання громадянства в обмін на інвестиції. У вівторок, 13 жовтня, представник уряду Кіріакос Кушос повідомив, що на екстреному засіданні уряд погодився скасувати програму з 1 листопада 2020 року з огляду на її недоліки. Кушос заявив, що програма принесла країні сім мільярдів євро.

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Як зазначають інформаційні агентства, про це рішення оголошено за кілька годин після оприлюднення телекомпанією Al Jazeera матеріалу про те, що кіпрські чиновники нібито допомагають потенційному клієнту взяти участь у програмі, хоча він, за чинними правилами, не має на це права через наявність судимості.

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Програма діяла з 2004 року і набула нинішнього вигляду - громадянство і паспорт в обмін на мінімально 2 мільйони євро інвестицій - з 2014 року.

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Цю схему, яку називають "золоті паспорти", уже давно критикують у ЄС як непрозору і пов'язану з ймовірним відмиванням коштів. Вона популярна серед росіян, українців, а останнім часом і китайців.

Дивитись відео 05:53 Поділитись "Золоті" паспорти ЄС для олігархів: отримати стає складніше, а Коломойський може втратити (10.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3iHz9 "Золоті" паспорти ЄС для олігархів: отримати стає складніше, а Коломойський може втратити (10.09.2020)