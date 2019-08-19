 Кіпр скасовує програму надання громадянства в обмін на інвестиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2020

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Новини

Кіпр скасовує програму надання громадянства в обмін на інвестиції

На екстреному засіданні уряд Кіпру ухвалив, що програма буде припинена 1 листопада цього року. Досі за її допомогою у країну було залучено 7 мільярдів євро.

Громадянство ЄС за гроші

Відтепер не можна буде отримати паспорт громадянина Кіпру за гроші

Кіпр оголосив про припинення програми надання громадянства в обмін на інвестиції. У вівторок, 13 жовтня, представник уряду Кіріакос Кушос повідомив, що на екстреному засіданні уряд погодився скасувати програму з 1 листопада 2020 року з огляду на її недоліки. Кушос заявив, що програма принесла країні сім мільярдів євро.

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Як зазначають інформаційні агентства, про це рішення оголошено за кілька годин після оприлюднення телекомпанією Al Jazeera матеріалу про те, що кіпрські чиновники нібито допомагають потенційному клієнту взяти участь у програмі, хоча він, за чинними правилами, не має на це права через наявність судимості.

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Програма діяла з 2004 року і набула нинішнього вигляду - громадянство і паспорт в обмін на мінімально 2 мільйони євро інвестицій - з 2014 року.

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Цю схему, яку називають "золоті паспорти", уже давно критикують у ЄС як непрозору і пов'язану з ймовірним відмиванням коштів. Вона популярна серед росіян, українців, а останнім часом і китайців.

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