ЄК порушила процедуру проти Мальти і Кіпру через "золоті паспорти"

Європейська Комісія (ЄК) у вівторок, 20 жовтня, розпочала процедуру про порушення законодавства ЄС щодо Кіпру і Мальти у зв'язку з їхніми програмами надання громадянства в обмін на інвестиції, які відомі як "золоті паспорти".

"Комісія вважає, що надання громадянства - в даному випадку громадянства союзу - цими державами в обмін на оплату або визначені інвестиції без того, що особи, які отримують громадянство, мають реальний зв'язок з відповідними державами-членами ЄС, несумісне з принципом лояльного співробітництва, закріпленим у статті 4, пункті 3 договору про Європейський союз", - йдеться в комюніке ЄК.

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Як вважають в Єврокомісії, така практика підриває цілісність статусу громадянина ЄС, передбачену статтею 20 договору про функціонування Європейського Союзу.

Мальті і Кіпру дали два місяці на відповідь

Урядам Кіпру і Мальти направлені листи з офіційним повідомленням про порушення законодавства ЄС. Їм надається для відповіді термін у два місяці. Якщо в Брюсселі їхні відповіді вважатимуть незадовільними, Єврокомісія направить їм так звану "аргументовану думку" з даного питання. Це буде наступним етапом процедури.

У повідомленні Єврокомісії наголошується, що програми "золотих паспортів" мають наслідки для Європейського Союзу в цілому. У Брюсселі пояснюють: коли одна з держав-членів надає комусь громадянство, то відповідна особа автоматично стає громадянином ЄС і користується всіма правами, пов'язаними з цим статусом, такими як право вільного пересування, перебування і на роботу на території всього Союзу або право голосування на виборах до Європейського парламенту.

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Все це, за оцінкою Брюсселя, завдає шкоди самій суті європейського громадянства. Крім того, ця практика розглядається як загроза самій безпеці ЄС, вона також сприяє корупції, відмиванню грошей і ухилянню від сплати податків.

За словами речника Єврокомісії, ЄС хоче припинити будь-яку практику з продажу громадянства країн ЄС, яка критикується вже протягом багатьох років, повідомляє агентство dpa.

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Програма з видачі паспортів на Кіпрі передбачає надання громадянства в обмін на інвестиції в розмірі 2,5 мільйона євро. Минулого тижня телеканал "Аль-Джазіра" повідомив, що цією програмою активно користуються різноманітні злочинці, а кіпрські чиновники і політики цьому ніяк не заважають.

Кіпрська програма з видачі паспортів почала діяти після економічної кризи 2013 року. З того часу країна завдяки цій програмі отримала близько 8,5 мільярда євро.