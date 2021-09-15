Європарламент погодив нові правила "блакитної карти" ЄС

Європарламент проголосував за нову директиву про Blue Card ("блакитну карту"), яка встановить оновлені правила допуску висококваліфікованих іноземців на ринок праці ЄС. Це нововведення на пленарному засіданні у Страсбургу в середу, 15 вересня, підтримали 556 євродепутатів, 105 проголосували проти, 31 утримався, повідомляє кореспондент DW.

Тепер нову директиву ще повинна остаточно затвердити Рада ЄС. Після її офіційної публікації у держав Євросоюзу буде два роки на перенесення нових правил у національне законодавство.

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Отримати "блакитну карту" ЄС стане простіше

Після того, як нові правила почнуть діяти, "блакитну карту" стане простіше отримати. А саме, поріг зарплати, який дозволяє видачу Blue Card, зроблять більш гнучким: його можна буде встановлювати в діапазоні між 100 і 160 відсотками від середньої зарплати в країні. Досі цей поріг становив 150 відсотків.

Іншою умовою отримання "блакитної карти" є наявність контракту або ж юридично обов'язкової пропозиції роботи. Якщо зараз їхня тривалість повинна бути не менше року, то нові правила скоротять її до шести місяців.

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Blue Card - це дозвіл на проживання та роботу в одній із 25 країн ЄС (крім Данії та Ірландії) для висококваліфікованих громадян країн, які не входять до об'єднання. Під високою кваліфікацією розуміють в першу чергу наявність університетської вищої освіти.

Систему "блакитних карт" затвердили у ЄС у 2009 році, діє вона з 2011-го. Змінити її правила Єврокомісія запропонувала ще у 2016 році. Утім, тривалий час у переговорах між Радою ЄС і Європарламентом не було прогресу. Досягнути домовленості їм вдалося лише у травні цього року.