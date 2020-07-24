ЄС спрощує правила отримання "блакитної карти": що зміниться?

Переговорники від Європарламенту та Ради ЄС дійшли компромісу щодо зміни правил допуску висококваліфікованих іноземців на ринок праці Євросоюзу - або так званої системи Blue Card ("Блакитна карта"). Домовленості вдалося досягнути увечері понеділка, 17 травня, повідомили пресслужби Європарламенту, Ради ЄС і Єврокомісії.

Цей компроміс тепер ще повинні затвердити Рада ЄС і Європарламент. У разі ухвалення оновленої директиви щодо "блакитних карт" у держав ЄС буде два роки на впровадження її норм у національне законодавство. DW пояснює, що ж передбачає компроміс щодо Blue Card.

Що таке "блакитна карта" ЄС?

Blue Card - це дозвіл на проживання та роботу в одній із 25 країн ЄС (крім Данії та Ірландії) для висококваліфікованих громадян держав, які не входять до об'єднання. Під високою кваліфікацією розуміють передусім наявність університетської вищої освіти. Низка держав ЄС видає "блакитну карту" і людям без диплома, якщо у них, наприклад, є щонайменше п'ять років досвіду роботи на позиціях, де зазвичай працюють із вищою освітою.

Ця карта надає певні переваги для її власників, зокрема, дозволяє швидше отримати посвідку на постійне проживання. Слід зауважити, що Blue Card діє лише у тій країні, яка її видала. В інших країнах Євросоюзу вона фактично дає ті ж права, що й шенгенська віза або ж "безвіз", - дозволяє подорожувати не більше 90 днів у кожен 180-денний період.

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Отримати "блакитну карту" ЄС стане простіше

Якщо компроміс остаточно затвердять, то отримати Blue Card буде легше. Зараз однією з умов є рівень зарплати, яку претендентові на отримання карти пропонують у країні ЄС і яка має бути щонайменше на 150 відсотків вищою від середньої у цій країні за рік. Цей поріг планують зробити гнучкішим: його можна буде встановлювати в діапазоні між 100 і 160 відсотками.

Інша умова - наявність або контракту, або юридично обов'язкової пропозиції роботи тривалістю щонайменше в один рік. Компроміс передбачає її скорочення до шести місяців. Також спростять отримання "блакитної карти" для фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій.

Ще одне полегшення стосуватиметься фізичних осіб-підприємців - держави ЄС отримають змогу видавати їм Blue Card. Зараз же ці карти передбачені лише для найнятих працівників.

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ЄС особливо потрібні фахівці у сфері IT

Власникам "блакитних карт" буде легше переїхати до іншої країни ЄС

Нинішня система дозволяє членам родини власника Blue Card подати прохання на возз'єднання. Реформа спростить цю можливість і надасть необмежений доступ чоловікові, дружині або партнеру чи партнерці власника карти до ринку праці.

Переїхати до іншої країни ЄС висококваліфікованим працівникам також стане легше. Зараз це можливо лише через 18 місяців після отримання Blue Card. Після переїзду треба наново отримувати карту. Нові правила дозволять змінити країну проживання уже через 12 місяців роботи з "блакитною картою".

ЄС хоче стати привабливішим для талантів з-за кордону

"Ми маємо забезпечити себе інструментами, аби ми були конкурентоспроможними у глобальному пошуку талантів. Переглянуті правила "блакитних карт" (…) закріплять Євросоюз серед головних цілей для висококваліфікованих працівників", - заявив Едуарду Кабріта, міністр внутрішніх справ Португалії, яка головує у Раді ЄС.

"Працівники-мігранти вже роблять важливий внесок в економіку ЄС. Але оскільки наше суспільство старіє і зменшується, то ми повинні й надалі приваблювати кваліфіковані кадри й таланти з-за кордону", - додала єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Систему "блакитних карт" затвердили у ЄС 2009 року, діє вона з 2011-го. У 2016 році Єврокомісія запропонувала змінити правила. З того часу тривали переговори між Радою ЄС і Європарламентом.

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