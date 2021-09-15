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Blue Card

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Blue Card".

Blue Card - по аналогії до американської Green Card - надає її власникам, які походять з третіх країн, спрощений доступ до ринку праці в країнах Європейського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європарламент погодив нові правила блакитної карти ЄС

Європарламент погодив нові правила "блакитної карти" ЄС 15.09.2021

Євродепутати дали свою згоду на нові правила видачі "блакитних карт" у Євросоюзі. Після їхнього остаточного затвердження, висококваліфікованим іноземцям стане легше отримати дозвіл на роботу в ЄС.
ЄС спрощує правила отримання блакитної карти: що зміниться?

ЄС спрощує правила отримання "блакитної карти": що зміниться? 19.05.2021

Висококваліфікованим працівникам із третіх країн стане легше отримати дозвіл на роботу в Євросоюзі. DW пояснює, як зміняться правила видачі "блакитної карти" ЄС.
Блакитна карта у ФРН: українці у топ-10 отримувачів

"Блакитна карта" у ФРН: українці у топ-10 отримувачів 24.07.2020

Число вихідців з-за меж Євросоюзу, які отримують "блакитні карти" в Німеччині, продовжує зростати. Українці на дев'ятому місці за кількістю виданих карт.

Німеччина видала рекордну кількість Blue Card (06.06.2019) 06.06.2019

У 2018 році "блакитну карту", яка дає дозвіл на проживання та роботу, в Німеччині отримали понад 27 тисяч людей, серед них майже тисяча українців.

Блакитна карта у Німеччині: фахівці з України - серед лідерів

"Блакитна карта" у Німеччині: фахівці з України - серед лідерів 05.06.2019

Торік рекордні 27 тисяч іноземців отримали у Німеччині "блакитну карту" ЄС. З них майже тисячу отримали українці.

Дозвіл на роботу: що важливо знати про німецьку блакитну карту

Дозвіл на роботу: що важливо знати про німецьку "блакитну карту" 22.03.2019

Хто може влаштуватися на роботу в Німеччині за спрощеною процедурою, де оформити Blue Card, які переваги вона дає? Інформація для іноземних фахівців.
Ринок праці: які мігранти в Німеччині найбільш інновативні

Ринок праці: які мігранти в Німеччині найбільш інновативні 14.01.2019

Науковці Інституту німецької економіки вирішили з'ясувати, чи багато серед іноземців, які приїхали до Німеччини, винахідників і новаторів, і придумали оригінальну методику для їх підрахунку.
Як IT-фахівці зі Львова працюють і живуть у Берліні

Як IT-фахівці зі Львова працюють і живуть у Берліні 08.01.2019

Олександр і Софія Кондрашови - українські фахівці, які знайшли роботу у високотехнологічних фірмах Німеччини. Кореспондент DW зустрівся з молодою сімейною парою в Берліні.
Більшість екс-власників блакитних карток залишаються в Німеччині

Більшість екс-власників "блакитних карток" залишаються в Німеччині 31.07.2018

90 відсотків фахівців, які мали "блакитну картку", продовжують проживати в Німеччині. Більшість із них мають необмежені дозволи на проживання, повідомили у Федеральному відомстві з питань міграції та біженців (BAMF).
Що треба знати про Blue Card в Німеччині

Що треба знати про Blue Card в Німеччині 15.01.2018

Хто може влаштуватися на роботу в Німеччині за спрощеною процедурою, де оформити "блакитну карту", які переваги вона дає? Інформація для іноземних спеціалістів - в матеріалі DW.
Понад 4 відсотки власників Blue Card в Німеччині - українці

Понад 4 відсотки власників Blue Card в Німеччині - українці 10.01.2018

Щороку дедалі більше людей користуються програмою Blue Card. У 2016 році 95 відсотків "блакитних карт" було видано Німеччиною.

Дозвіл на проживання в ЄС: українці - в лідерах (20.11.2017) 20.11.2017

Українці отримали найбільше нових дозволів на проживання в ЄС у 2016. Левова частка - на працевлаштування. Які країни ЄС надали найбільше дозволів?

Дефіцит спеціалістів і трудова міграція в Німеччині (13.10.2017) 13.10.2017

У Німеччині зростає кадровий дефіцит. Проте влаштуватися на роботу, не будучи громадянином країн ЄС, зовсім непросто. Нове міграційне законодавство стане однією з головних тем коаліційних переговорів у ФРН.

У Німеччині блакитні картки отримали вже майже дві тисячі українців

У Німеччині "блакитні картки" отримали вже майже дві тисячі українців 18.08.2017

Найбільше посвідок на проживання в Німеччині для висококваліфікованих фахівців станом на середину 2017 року видали індійцям. Українці - четверті за кількістю отриманих "блакитних карток".
Знайти роботу в Німеччині: нова програма для іноземців

Знайти роботу в Німеччині: нова програма для іноземців 14.12.2016

Маєте диплом, що підтверджує здобуття професійно-технічної освіти? Хотіли б працювати в Німеччині? Є додаткова можливість. Щоправда, поки що новий проект обмежений лише одним регіоном.

Як і скільки українців отримали "блакитну карту"? 06.08.2015

Blue Card успішно діє в Німеччині вже рівно три роки.
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