На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Blue Card".

Blue Card - по аналогії до американської Green Card - надає її власникам, які походять з третіх країн, спрощений доступ до ринку праці в країнах Європейського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.