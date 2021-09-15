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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Blue Card".
Blue Card - по аналогії до американської Green Card - надає її власникам, які походять з третіх країн, спрощений доступ до ринку праці в країнах Європейського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.