Отримати Blue Card у Німеччині стає простіше

Німеччина значно полегшує іноземним фахівцям з вищою освітою пошук роботи на німецькому ринку праці та отримання посвідки на проживання (ПНП) за чинною в ЄС системою Blue Card ("блакитна карта").

Завдяки цій ексклюзивній системі рекрутингу у ФРН за останні десять років змогли працевлаштуватися майже 200 тисяч вихідців із країн за межами Євросоюзу. Понад 83 відсотків власників Blue Card через п'ять років після переїзду продовжували жити і працювати в Німеччині.

Мінімальну річну зарплату знижено до 43800 євро

Оскільки мета цієї системи - цілеспрямовано залучати саме висококваліфіковані кадри, однією з ключових умов її отримання є запрошення на добре оплачувану посаду. Тож претендувати на Blue Card може лише той, кому майбутній роботодавець пропонує зарплату, вищу за певний мінімум. І ось тепер цей поріг істотно знижується, оскільки набувають чинності поправки до нового імміграційного закону ФРН, офіційно опубліковані 18 серпня.

Червень 2023 року. Канцлер ФРН Олаф Шольц розмовляє в Бангалорі, індійському центрі IT-індустрії, з молодими фахівцями, які вирішили переїхати до Німеччини Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

З 18 листопада розмір мінімальної річної зарплати, необхідної для отримання Blue Card, становитиме 43800 євро брутто (до вирахування соціальних відрахувань і сплати податків). Досі цей щорічно коригований поріг становив 58400 євро. Для фахівців деяких особливо затребуваних спеціальностей він був нижчим - 45552 євро, тепер він опускається до 39683 євро. Ця пільгова умова поширюється на вчених зі сфери природничих наук, математиків, інженерів, лікарів, IT-фахівців, а також (це нововведення) на випускників вишів через три роки після його закінчення.

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Зміна фінансових параметрів - ключове нововведення, хоча є й інші. Проходити процедуру визнання дипломів можна постфактум, працювати допускається і не за першою спеціальністю, із собою в Німеччину власники дипломів зможуть привозити не тільки дітей, а й старих батьків, якщо доходу висококваліфікованого іноземного фахівця вистачатиме на їхнє утримання. До того ж айтішники зможуть претендувати на Blue Card навіть без вищої освіти, якщо у них є досвід роботи у сфері IT.

Blue Card у країнах ЄС: від Люксембургу до Болгарії

"Колишній мінімум був вищим за середню брутто-зарплату в Німеччині, і це не було ні справедливим, ні реалістичним. Адже зрештою нам доводиться конкурувати з нашими європейськими сусідами", - так значне зниження фінансового порогу прокоментував професор приватної бізнес-школи в Потсдамі Gisma University of Applied Sciences Ральф Франк (Ralf Frank), який досліджує систему Blue Card.

Два власники "блакитної карти" в Німеччині: інженерка з електротехніки з Венесуели і розробник програмного забезпечення з Індії Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

З ним розмовляло інформаційне агентство dpa, яке у своєму повідомленні навело приклади мінімальних зарплат для отримання Blue Card в інших країнах ЄС. Так, станом на кінець вересня, найжорсткіші вимоги - у Люксембурзі: 84 780 євро на рік. Особливо високий поріг також у Фінляндії (62 508 євро), у Брюссельській агломерації та в бельгійському регіоні Валлонія (60 998 євро), у Нідерландах (60 096 євро). "Зрозуміло, що в країнах, де вартість життя і середній дохід за європейськими мірками вищі, там і вимоги до мінімальної зарплати вищі", - пояснив професор Ральф Франк.

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Водночас найнижчу мінімальну зарплату вимагає Болгарія: 17 735 євро. Далі в списку йдуть Латвія (18 216 євро), Хорватія (19 289 євро), Португалія (21 030 євро) та Угорщина (26 425 євро). У результаті середній для країн ЄС розмір (Данія та Ірландія в системі Blue Card участі не беруть) становить 41 223 євро, тож той рівень, який буде встановлено у Німеччині з 18 листопада, вже не сильно перевищує середньоєвропейський.

Спочатку Blue Card, потім безстрокова ПНП і громадянство

Про те, що Blue Card є хорошим способом не тільки знайти високооплачувану роботу в Німеччині, а й залишитися тут на тривалий термін, свідчать дані, опубліковані в липні Федеральним статистичним відомством ФРН (Destatis). За перші п'ять років дії цієї системи (2012-2017 роки) власниками "блакитної карти" стали майже 69 тисяч фахівців із країн за межами ЄС.

Через п'ять років після її отримання абсолютна більшість із них, 59,9 відсотка, уже мала безстрокову посвідку на проживання в Німеччині, а 11,3 відсотка стали громадянами ФРН. Ще 9 відсотків продовжували користуватися Blue Card, а 3,1 відсотка мали інший статус перебування в країні. Таким чином, 83,3 відсотка, як і раніше, проживали в Німеччині і лише 16,7 відсотка до цього часу її покинули.

З тих приблизно 69 тисяч осіб, що стали власниками Blue Card у перші п'ять років дії системи, три найбільші групи склали громадяни Індії (22,4 відсотка), Китаю (8,7 відсотка) і Росії (7,5 відсотка), повідомило Destatis. Загалом же за десять років дії системи (2012-2022 роки) "блакитну карту" отримали майже 200 тисяч осіб. Тож в останні п'ять років її популярність швидко зростала. Тепер, після значного зниження порога мінімальної зарплати, можна очікувати подальшого збільшення попиту на німецькі Blue Card з боку іноземних фахівців.