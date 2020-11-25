Як німецька клініка шукає медсестер в Україні

Університетська клініка Шлезвіг-Гольштейну є другою в Німеччині за розмірами після берлінської Charité та найбільшим роботодавцем цієї північної федеральної землі. У кампусах клініки в Любеку та Кілі працюють майже 15 тисяч осіб - з них понад 2 тисячі лікарів, 350 професорів, а також 3600 медичних сестер і братів. Серед останніх - сотні іноземців з Бразилії, Колумбії, Азії, Балкан, Польщі, які влаштувались на роботу в клініку Шлезвіг-Гольштейну за спеціальною програмою. Щороку клініка оголошує конкурс і набирає 75 медсестер і -братів з-за кордону. Цього року для участі у конкурсі зарезервовані місця для 30 українців. Про те, кого і як готова прийняти на роботу Університетська клініка Шлезвіг-Гольштейну, DW поговорила з куратором набору з України, старшим лікарем Григорієм Лапшиним.

DW: Що це за спеціальна програма, за якою Університетська клініка Шлезвіг-Гольштейну працевлаштовує медсестер і медбратів з-за кордону?

Григорій Лапшин: Не тільки в нашій клініці, але й загалом у Німеччині катастрофічно не вистачає середнього медичного персоналу. Нині бракує десь 80 тисяч, а до 2030 року - бракуватиме до 200 тисяч медсестер та -братів. Часом нині доводиться навіть скасовувати операції, бо немає кому доглядати за пацієнтами в різних відділеннях.

Лікар Григорій Лапшин

Чи не єдиний вихід - це набирати людей з-за кордону, навчати їх та працевлаштовувати. Наша клініка розрахувала, що вона може "інвестувати" в це і набирати на рік 75 осіб середнього медичного персоналу з-за кордону, з яких половина потім працює в кампусі у Любеку, а інша - в Кілі. Тобто це локальна програма Університетської клініки Шлезвіг-Гольштейну, яка в її рамках співпрацює з агентствами, що беруть на себе організацію процесу набору, вирішення візових питань, пошуку житла, курсів німецької мови тощо, а потім відшкодовує їм витрати. Для самих претенденток - бо йдеться переважно про медсестер - усе безкоштовно.

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Як я розумію, квота у 30 осіб для українців з'явилась у цій програмі тільки цього року. Що цьому сприяло?

Так, у нашій клініці є медсестри практично звідусіль, але з України немає. Протягом останнього часу клініка реалізувала низку проєктів з українськими лікарнями, як-от у сфері трансплантології, коли я як німецький хірург брав участь у перших таких операціях в Україні. І на тлі цього керівництво Університетської клініки Шлезвіг-Гольштейну, зокрема голова правління Єнс Шольц (Jens Scholz), вирішило, що український медперсонал міг би брати участь у цій програмі. Ідею підтримав директорат клініки з середнього медперсоналу, який згодом і підтримує інтеграцію нових співробітниць. Так ми й почали шукати претенденток з України.

Онлайн-співбесіду з кандидатками з України проводять, зокрема, Ґабі Вульф та Сабіне Ріхтер з директорату середнього медперсоналу UKSH

Резонанс був? Ви ж саме зараз проводите співбесіди з кандидатками з України.

Так, ми поширювали інформацію переважно через соціальні мережі, на оголошення відгукнулись понад 100 претендентів з України. Серед них багато лікарів і фельдшерів, які висловили бажання працювати медсестрами і -братами в Німеччині. Однак лікарі не могли брати участь у конкурсі через їхню зависоку кваліфікацію, а щодо фельдшерів - то, принаймні у землі Шлезвіг-Гольштейн, така спеціальність не прирівнюється до спеціальності медсестри. Також не може працювати медсестрою в Німеччині людина, яка вчилась на акушерку чи фізіотерапевта. Тож ми могли обрати тільки тих, хто закінчив медучилище за фахом "сестринська справа" і мав певний досвід роботи. Вікове обмеження ще діє - до 45 років. Деякі не погодились, оскільки на перспективу не могли ухвалити рішення поїхати з України, залишивши там родини тощо. Тож, за результатами відбору і співбесіди, яку ми щойно провели, ми відібрали 9 жінок-медсестер, які зараз і починають готуватись до приїзду в Кіль та Любек.

Тобто ще 20 місць на цей рік для українців залишаються так би мовити вакантними?

Так. Ми маємо право цього року набрати 30 людей. Приступити до роботи вони зможуть з 2022 року.

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Вас не засмучує, що навіть в умовах недобору Ви, таким чином, переманюєте медсестер з України, де також бракує таких фахівців?

Звичайно, я думав про це. Однак люди, які вирішують змінювати місце роботи, змінюючи країну, робитимуть це все одно. Тим медсестрам, які приїдуть з України, доведеться адаптуватись, інтегруватись - це все не дуже прості процеси. Але потім, коли вони приїжджатимуть додому, до родин і друзів, то розповідатимуть і про роботу, і умови праці, і про інтеграцію. І це теж буде добрим внеском для того, щоб підсилювати бажання змінівати щось на краще в Україні.

У відділенні інтенсивної терапії Університетської клініки Шлезвіг-Гольштейну (м. Кіль)

А що чекає в Німеччині на медсестер з України, якщо брати досвід тих, хто за програмою Університетської клініки Шлезвіг-Гольштейну уже працює?

Тим, кого відібрали, клініка забезпечує інтенсивний 7-місячний курс вивчення німецької мови до рівня B2, який необхідний для працевлаштування в Німеччині. Причому, пропорційно успіхам в освоєнні німецької, ми гарантуємо невеличку стипендію. Потім почнеться "бюрократія" - візи, дозволи на роботу, підтвердження диплому тощо. Поки підтверджуватимуть дипломи, жінки зможуть 8-10 місяців працювати помічницями медсестер на зарплату 2300 євро до сплати податків і соціальних внесків. При цьому вони ідуть у відділення - інтенсивної терапії, оперційні, дитячі, звичайні - і паралельно в "медучилище" для, так би мовити, синхронізації навчальних годин, набутих в Україні і потрібних тут. А вже потім - іспити і безстроковий контракт з зарплатою 3000 євро до сплати податків та соцвнесків. Як я вже казав, увесь час директорат клініки з середнього медперсоналу підтримуватиме в організації побутових питань - проживання, страховка, рахунки тощо. Також ми даємо тут додаткові лекції з німецької мови вже суто за напрямями діяльності медсестер.