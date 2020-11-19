Пандемія виявила серйозні недоліки в системах охорони здоров'я в Європі - доповідь ОЕСР

Пандемія коронавірусу виявила серйозні недоліки в системах охорони здоров'я багатьох європейських країн, йдеться в доповіді, опублікованій у четвер, 19 листопада, Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Як йдеться у доповіді, основні проблеми під час пандемії COVID-19 полягають у невеликій кількостівільних місць у лікарнях і нестачі кваліфікованого персоналу. Водночас наголошується, що брак медперсоналу є більш серйозною проблемою, ніж наявність вільних ліжок у лікарнях. Це пов'язано з тим, що у той час, як створення додаткових тимчасових ліжкомісць або лікарняних установ можливе порівняно швидко, підготовка додаткової кількості медичних працівників вимагає набагато більше часу.

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"Перша хвиля пандемії COVID-19 зробила наявний дефіцит лікарів і медсестер у багатьох країнах більш помітним і гострим", - йдеться в доповіді.

У доповіді також наголошується, що урядам необхідно знайти більш ефективні стратегії щодо пом'якшення обмежень, щоб уникнути подальших локдаунів. Особливу увагу необхідно звернути на стратегію тестування і відстеження ланцюжків зараження.

"Більшість країн (...) спрямували свої зусилля на збільшення потенційних можливостей тестування, але це, у свою чергу, обмежило саму ефективність тестування, виявлення та відстеження. Це залишило їм мало можливостей стримати поширення вірусу під час першої хвилі, коли ситуація вимагала більш суворих обмежувальних заходів", - йдеться в доповіді.

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Дослідники ОЕСР зазначили, що одними з найефективніших заходів, вжитих для сповільнення поширення інфекції, були заборони на проведення масових заходів, перехід на віддалену роботу і носіння захисних масок.

Німеччина як приклад

У доповіді також зазначається, що країни, які виявили здатність швидко реагувати на кризу, можуть уникнути запровадження широкомасштабних обмежень, які б'ють по економіці.

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Саме тому такі, країни, як Німеччина, Норвегія та Швейцарія, де за рахунок попередніх великих вкладень у свої системи охорони здоров'я кількість лікарів та медсестер на душу населення була відносно високою до початку пандемії, виявили більшу здатність боротися з пандемією порівняно з іншими країнами.

Згідно з дослідженням, Німеччина була відносно добре підготовлена на початку першої хвилі пандемії. Це стосується як кількості тестів, проведених на початку, так і кількості лікарняних ліжок.

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