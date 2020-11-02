 Пандемія COVID-19: UNICEF попередив про ″втрачене покоління″ дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2020

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Новини

Пандемія COVID-19: UNICEF попередив про "втрачене покоління" дітей

На думку експертів UNICEF, головну загрозу для дітей становить не COVID-19, а збої в роботі ключових служб і зростання бідності.

Діти в одній зі шкіл Беніну

Діти в одній зі шкіл Беніну

Дитячий фонд ООН (UNICEF) стурбований можливістю появи "втраченого покоління" дітей - через "тривалий вплив" пандемії на їхню освіту, харчування та загальний добробут. Про це йдеться в звіті організації, що був оприлюднений у середу, 18 листопада.

Як пояснила виконавча директорка UNICEF Генрієтта Форе, у випадку інфікування коронавірусом діти переважно демонструють "легкі симптоми". Тому значно більшу загрозу становлять викликані пандемією збої в роботі ключових служб та рівень бідності, що стрімко зростає. "Майбутнє цілого покоління під загрозою", - попередила Форе.

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У звіті організації йдеться, що станом на 3 листопада у 87 країнах світу на дітей та підлітків віком до 20 років припадав 1 з 9 випадків зараження коронавірусом. Експерти UNICEF переконані, що є переконливі докази того, що за умови застосування базових заходів безпеки переваги від продовження роботи шкіл переважають негативні наслідки їхнього закриття. Станом на листопад закриття шкіл вплинуло на 572 мільйони учнів у 30 країнах світу (це 33 відсотки від загального числа школярів у світі).

Зростання дитячої смертності

За прогнозами експертів UNICEF, через наслідки пандемії COVID-19 до кінця цього року ще в 6-7 мільйонів дітей віком до п'яти років будуть діагностовані ознаки виснаження чи гострого недоїдання (зростання на 14 відсотків), що врешті-решт призведе до понад 10 тисяч додаткових випадків дитячої смертності на місяць - головним чином в країнах Африки на південь від Сахари та в Південній Азії.

Раніше група лікарів дитячої лікарні в Вашингтоні дійшла висновку, що SARS-CoV-2 може кілька тижнів залишатися в організмі дитини - безсимптомного носія. Коронавірус SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, виявлено вже в  56,6 мільона людей у світі. Найбільше заражень - у США (11,8 мільйона), Індії (8,9 мільйона), Бразилії (5,9 мільйона), свідчать дані Worldometer.

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


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