Захист від коронавірусу: чи безпечно дітям носити маски?

Серед німецьких користувачів соцмереж курсують повідомлення про начебто померлих внаслідок носіння повсякденної захисної маски дітей. В одному з них розповідається про те, що поблизу баварського міста Швайнфурт шестирічна дівчинка начебто спершу втратила свідомість від носіння маски, а потім померла. Поліція регіону вже оприлюднила заяву з цього приводу: "Це інтернет-казки, які починаючи з вівторка поширюються у різноманітних каналах у соцмедіа в регіоні".

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Так само фальшивками виявилися повідомлення про начебто пов'язану з носінням масок смерть дітей у Східній Фризії та Вісбадені. Прокуратури в обох регіонах повідомили інформагенції dpa, що їм подібні випадки невідомі.

Померти від маски неможливо

Берлінський медик та речник спілки педіатрів Якоб Маске (Jakob Maske) каже, що смерть дитини внаслідок носіння повсякденної маски "неможлива". Навіть малі діти, за його словами, можуть носити маску. За словами Маске, навіть якщо припустити, що дитині забракне кисню і вона вдихатиме через маску надто багато вуглекислого газу, вона відчує втому і зніме маску автоматично сама. "Але від цього в жодному разі не помирають, - пояснює експерт інформагенції dpa. - Вуглекислий газ не залишається у тканині".

Історії про начебто смерть дітей у Німеччині від носіння масок - казки, запевняють поліція та експерти

Головний лікар відділення пульмонології спеціалізованої лікарні "Монастир Графшафт" у західнонімецькому Шмалленберзі Домінік Делльвеґ (Dominic Dellweg) наочно пояснює: "Якщо повітря проходить крізь маску, то кисень і вуглекислий газ проходять крізь неї так само". Він так само виключає, що здорова дитина може померти від використання повсякденної маски.

Стандарту немає

Той факт, що у масці дихати важче, експерт пояснює банально тим, що маска сама по собі, незалежно від двоокису вуглецю, становить додаткову перепону на шляху повітря до дихальних шляхів. А отже процес дихання вимагає додаткового напруження, мозок у цей момент може давати сигнал нестачі повітря, пояснює Делльвеґ. Через це експерт радить давати дітям "дуже легкопроникні" маски. Утім, якогось стандарту у випадку з повсякденними масками немає.

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Загалом у Німеччині для дітей, які ще не досягнули шкільного віку, діють рекомендації носити маску лише тоді, коли дитина спроможна це робити. Приміром, немовлятам, згідно з цими рекомендаціями, її носити непотрібно. Що ж стосується дітей, які страждають на хвороби легень та серця, то рішення щодо використання маски варто ухвалювати разом із лікарем. Як приклад: діти, які мають астму, можуть відчути задишку під час астматичного нападу. У такому разу маска справді може погіршити ситуацію, пояснює Домінік Делльвеґ.