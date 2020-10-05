Захист від коронавірусу: чи безпечно дітям носити маски?

Серед німецьких користувачів соцмереж курсують повідомлення про начебто померлих внаслідок носіння повсякденної захисної маски дітей. В одному з них розповідається про те, що поблизу баварського міста Швайнфурт шестирічна дівчинка начебто спершу втратила свідомість від носіння маски, а потім померла. Поліція регіону вже оприлюднила заяву з цього приводу: "Це інтернет-казки, які починаючи з вівторка поширюються у різноманітних каналах у соцмедіа в регіоні".
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Так само фальшивками виявилися повідомлення про начебто пов'язану з носінням масок смерть дітей у Східній Фризії та Вісбадені. Прокуратури в обох регіонах повідомили інформагенції dpa, що їм подібні випадки невідомі.
Померти від маски неможливо
Берлінський медик та речник спілки педіатрів Якоб Маске (Jakob Maske) каже, що смерть дитини внаслідок носіння повсякденної маски "неможлива". Навіть малі діти, за його словами, можуть носити маску. За словами Маске, навіть якщо припустити, що дитині забракне кисню і вона вдихатиме через маску надто багато вуглекислого газу, вона відчує втому і зніме маску автоматично сама. "Але від цього в жодному разі не помирають, - пояснює експерт інформагенції dpa. - Вуглекислий газ не залишається у тканині".
Історії про начебто смерть дітей у Німеччині від носіння масок - казки, запевняють поліція та експерти
Головний лікар відділення пульмонології спеціалізованої лікарні "Монастир Графшафт" у західнонімецькому Шмалленберзі Домінік Делльвеґ (Dominic Dellweg) наочно пояснює: "Якщо повітря проходить крізь маску, то кисень і вуглекислий газ проходять крізь неї так само". Він так само виключає, що здорова дитина може померти від використання повсякденної маски.
Стандарту немає
Той факт, що у масці дихати важче, експерт пояснює банально тим, що маска сама по собі, незалежно від двоокису вуглецю, становить додаткову перепону на шляху повітря до дихальних шляхів. А отже процес дихання вимагає додаткового напруження, мозок у цей момент може давати сигнал нестачі повітря, пояснює Делльвеґ. Через це експерт радить давати дітям "дуже легкопроникні" маски. Утім, якогось стандарту у випадку з повсякденними масками немає.
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Загалом у Німеччині для дітей, які ще не досягнули шкільного віку, діють рекомендації носити маску лише тоді, коли дитина спроможна це робити. Приміром, немовлятам, згідно з цими рекомендаціями, її носити непотрібно. Що ж стосується дітей, які страждають на хвороби легень та серця, то рішення щодо використання маски варто ухвалювати разом із лікарем. Як приклад: діти, які мають астму, можуть відчути задишку під час астматичного нападу. У такому разу маска справді може погіршити ситуацію, пояснює Домінік Делльвеґ.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Таїланд: навчання у пластиковій коробці
Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин
Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Швеція: особливий шлях також і в школах
Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції
Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Палестина: відновлення навчання після довгої паузи
У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні
У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Індія: уроки через гучномовець
Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки
Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
США: учням теж вимірюють температуру
У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
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Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу
Бразилія: обійми для боротьби зі смутком
Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.
Автор: Даніель Гайнріх