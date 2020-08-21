 ВООЗ рекомендує носити захисні маски дітям від 12 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2020

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Новини

ВООЗ рекомендує носити захисні маски дітям від 12 років

Діти від 12 років на рівні з дорослими мають носити маски у громадських місцях, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Молодшим дітям рекомендують вдягати маски, коли неможливо дотримуватися дистанції.

Дітям рекмонедують носити захисті маски

Дітям рекмонедують носити захисті маски

Для запобігання поширенню коронавірусної інфекції діти з 12 років, як і дорослі, мають носити захисні маски. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), оприлюднених ввечері у п'ятницю, 21 серпня.

Для дітей від 6 до 12 років носіння масок не рекомендується. Втім, в деяких ситуаціях, коли дотримання дистанції не є можливим, діти можуть вдягати маски. Йдеться, зокрема, про школи, хоча, як визнають експерти, маски можуть ускладнювати процес навчання.

Дітям молодшого віку не рекомендують носити маски, оскільки вони не можуть правильно вдягати та знімати їх самостійно. При цьому ВООЗ наголошує, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.

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Досі остаточно не з'ясовано, наскільки діти сприяють поширенню коронавірусної інфекції. За даними ВООЗ, діти та підлітки до 18 років становлять від 1 до 7 відсотків заражених коронавірусом, а кількість летальних випадків від COVID-19 у межах цієї групи є нижчою у порівнянні з іншими віковими групами.

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