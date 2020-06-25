Вчені у США вивчили пов'язану з COVID-19 загадкову хворобу дітей

У США оприлюднено одночасно два докладних дослідження гострого запального синдрому, який фіксували у деяких дітей та підлітків після того, як вони інфікувалися коронавірусом. Про це у вівторок, 30 червня, пише інформаційна агенція AFP.

Самі результати досліджень опубліковані напередодні у фаховому журналі New England Journal of Medicine, у них йдеться про вивчення так званого педіатричного запального мультисистемного синдрому або MIS-C. Вчені дослідили історії хвороб близько 300 дітей та підлітків віком до 21 року, які лікувалися від цієї хвороби у США з березня до травня цього року. У кожному з цих випадків було також поставлено діагноз COVID-19 чи були вагомі підозри на інфікування коронавірусом.

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Рідкісний синдром

Згідно з дослідженнями, синдром виникає у дітей через декілька тижнів після зараження коронавірусом. Так, якщо в середньому по США це відбувалося через 25 днів, то у Нью-Йорку більшість випадків були зафіксовані через місяць після піку епідемії у місті.

Вчені також встановили, що хвороба є вкрай рідкісною. В середньому її фіксували лише у двох пацієнтів на 100 тисяч інфікованих коронавірусом осіб віком менше 21 року. Однак ризик захворіти MIS-C ймовірно залежить від раси - у дітей із чорної шкірою чи латиноамериканського походження страждали на цей синдром частіше за білошкірих.

Летальність синдрому - два відсотки

Найбільш поширеними симптомами MIS-C, на відміну від COVID-19, є не проблеми з органами дихання, а пов'язані із запаленням органів травлення біль у животі, нудота, блювання чи діарея. У багатьох пацієнтів спостерігалися також висип на шкірі чи проблеми з серцево-судинною системою, деякі з яких мали високий ризик для життя. Загалом летальність хвороби, за підрахунками вчених, склала два відсотки, а 80 відсотків пацієнтів потребували лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Однак встановити точну причину виникнення синдрому вченим так і не вдалося. Їхнє припущення полягає у тому, що MIS-C є наслідком гіперреакції імунної системи дітей на коронавірус.

Вперше про появу цієї недуги повідомили у квітні у Великобританії. У травні своє попередження опублікували й американські центри контролю та профілактики захворювань. Загалом у світі було зафіксовано близько 1000 випадків гострого запального синдрому у дітей. Згідно з даними Європейського центру профілактики захворювань, у Європі до 15 травня цього року було зафіксовано 230 випадків MIS-C. У Франції та Великобританії внаслідок недуги загинули по одній дитині.