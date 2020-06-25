 Вчені у США вивчили пов′язану з COVID-19 загадкову хворобу дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вчені у США вивчили пов'язану з COVID-19 загадкову хворобу дітей

Гострий запальний синдром, який виникав у деяких дітей після інфікування коронавірусом, є вкрай рідкісним. Однак точна причина його появи досі не з'ясована.

Новий синдром виявляли лише у двох зі 100 тисяч інфікованих коронавірусом дітей

Новий синдром виявляли лише у двох зі 100 тисяч інфікованих коронавірусом дітей

У США оприлюднено одночасно два докладних дослідження гострого запального синдрому, який фіксували у деяких дітей та підлітків після того, як вони інфікувалися коронавірусом. Про це у вівторок, 30 червня, пише інформаційна агенція AFP.

Самі результати досліджень опубліковані напередодні у фаховому журналі New England Journal of Medicine, у них йдеться про  вивчення так званого педіатричного запального мультисистемного синдрому або MIS-C. Вчені дослідили історії хвороб близько 300 дітей та підлітків віком до 21 року, які лікувалися від цієї хвороби у США з березня до травня цього року. У кожному з цих випадків було також поставлено діагноз COVID-19 чи були вагомі підозри на інфікування коронавірусом.

Читайте також: У понад 200 дітей в Європі зафіксовані симптоми нової небезпечної хвороби

Рідкісний синдром

Згідно з дослідженнями, синдром виникає у дітей через декілька тижнів після зараження коронавірусом. Так, якщо в середньому по США це відбувалося через 25 днів, то у Нью-Йорку більшість випадків були зафіксовані через місяць після піку епідемії у місті.

Вчені також встановили, що хвороба є вкрай рідкісною. В середньому її фіксували лише у двох пацієнтів на 100 тисяч інфікованих коронавірусом осіб віком менше 21 року. Однак ризик захворіти MIS-C ймовірно залежить від раси - у дітей із чорної шкірою чи латиноамериканського походження страждали на цей синдром частіше за білошкірих.

Летальність синдрому - два відсотки

Найбільш поширеними симптомами MIS-C, на відміну від COVID-19, є не проблеми з органами дихання, а пов'язані із запаленням органів травлення біль у животі, нудота, блювання чи діарея. У багатьох пацієнтів спостерігалися також висип на шкірі чи проблеми з серцево-судинною системою, деякі з яких мали високий ризик для життя. Загалом летальність хвороби, за підрахунками вчених, склала два відсотки, а 80 відсотків пацієнтів потребували лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Однак встановити точну причину виникнення синдрому вченим так і не вдалося. Їхнє припущення полягає у тому, що MIS-C є наслідком гіперреакції імунної системи дітей на коронавірус.

Вперше про появу цієї недуги повідомили у квітні у Великобританії. У травні своє попередження опублікували й американські центри контролю та профілактики захворювань. Загалом у світі було зафіксовано близько 1000 випадків гострого запального синдрому у дітей. Згідно з даними Європейського центру профілактики захворювань, у Європі до 15 травня цього року було зафіксовано 230 випадків MIS-C. У Франції та Великобританії внаслідок недуги загинули по одній дитині.

Дивитись відео 04:49

Друга хвиля пандемії коронавірусу: прогнози німецьких вірусологів (12.06.2020)

Також за темою

Symbolbild Impfstoff für Coronavirus

Гонитва за вакциною від коронавірусу: США проти Китаю 25.06.2020

Процес пошуку вакцини від нового коронавірусу затьмарило суперництво Китаю та США. Чи може це завадити розробці вакцини та ускладнити доступ до неї різних країн світу?

Coronavirus Bestattung der Toten in El Salvador

Чому через коронавірус частіше помирають чоловіки? 26.06.2020

Новий коронавірус SARS-CoV-2 однаково заразний як для чоловіків, так і для жінок чи дітей. Однак у чоловіків хвороба частіше має важкий перебіг, і помирає від COVID-19 їх більше. DW з'ясовувала можливі причини.

Blut - Transfusionsmedizin

Коронавірус: чи впливає група крові на перебіг COVID-19 10.06.2020

Чому перебіг COVID-19 у багатьох людей різниться: хтось має серйозні ускладнення і навіть помирає, а хтось не виявляє жодного симптому хвороби? Одна з гіпотез - на це може впливати група крові.

Реклама

Докладно

Підкорювачі космосу - мозаїчне панно на стіні Будинку культури в місті Лисичанську Луганської області

Альбом про радянську мозаїку в Україні

У Німеччині виходить уже другий альбом, присвячений радянській мозаїці в Україні.  

Німецька податкова декларація (символічне фото)

Податки в Німеччині: багаті й бездітні платять більше

У Німеччині високі зарплати? Німці платять високі податки? DW - про деякі особливості німецької системи оподаткування.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  