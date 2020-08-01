Штрафи і заборони: у ФРН погодили нові заходи проти коронавірусу

У Німеччині за підсумками багатогодинних переговорів канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) з главами урядів 16 федеральних земель було погоджено низку рішень, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу. Однією з основних цілей телефонної конференції у четвер, 27 серпня, було погодити заходи, які би були однаковими на території всієї країни.

Як повідомила Анґела Меркель, відтепер у всій Німеччині, за винятком однієї землі, за відсутність маски, яка би закривала ніс та рот, у тих місцях, де їхнє носіння обов'язкове, штрафуватимуть на 50 євро, передає агентство dpa.

За її словами, в останні тижні інфекційні показники суттєво зросли, тому виникла необхідність переглянути стратегії того, як можна утримати поширення коронавірусу під контролем.

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"Ми домовилися ввести мінімальний штраф у 50 євро у всіх землях, за винятком Саксонії-Ангальт", - вказала канцлерка.

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Заборону на проведення масових заходів, на яких неможливо відстежити, з ким контактували їхні відвідувачі, продовжать до кінця року, повідомляється на сайті канцлерки ФРН. Раніше передбачалося, що ці обмеження будуть скасовані наприкінці жовтня. Винятки допускатимуться лише для тих регіонів, де кількість захворілих коронавірусом відносно низька.

"Коронавірус цілковито повернувся до Німеччини",- підсумував на спільній прес-конференції з Меркель прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder). "Немає сенсу знову запрошувати глядачів на футбольні матчі у вересні", - додав він і додав, що пріоритетом є забезпечення роботи шкіл, дитячих садків і підприємств.

Безкоштовні тести не для всіх

Уряди ФРН і німецьких земель закликали жителів країни утриматися від поїздок до регіонів з високим ризиком зараження коронавірусом. Учасики конференції домовилися підготувати зміни до законодавства, щоб з жовтня люди, які свідомо поїхали в країну з високим ризиком, більше не мали права на компенсацію заробітної плати після повернення.

Нова стратегія боротьби з поширенням коронавірусу також передбачаєперегляд стратегії тестування людей, які повертаються з країн з високим ризиком зараження. Планується, що з 1 жовтня такі особи після повернення до Німеччини повинні будуть самоізолюватися на термін до 14 днів. Вони матимуть змогу достроково вийти з карантину в разі отримання негативного результату тесту, зробленого не раніше ніж на п'ятий день після повернення до Німеччини. Зараз можна припинити самоізоляцію на основі тесту, зданого одразу після повернення або за 48 годин до нього.

Питання безкоштовного тестування відпочивальників поки остаточно не вирішено. Наразі було досягнуто домовленість лише про те, що, починаючи з 15 вереснябезкоштовне тестуваннябільше не буде пропонуватися для тих, хто повертається з країн, що не входять до групи високого ризику. Міністри охорони здоров'я ФРН і земель повинні будуть ще раз обговорити питання того, хто має оплачувати тести після повернення з регіонів з високим ризиком зараження коронавірусом.