У Римі запровадили обов'язкове носіння масок на вулицях

Влада столиці Італії Риму й столичного регіону Лаціо поширила обов'язкове носіння масок на вулиці, а не лише в закритих громадських місцях, як-от магазини, кінотеатри та громадський транспорт, як було дотепер. Про посилення протиепідемічних заходів у столиці Італії та околицях стало відомо в п'ятницю, 2 жовтня.

За словами представників місцевої влади, такий крок покликаний запобігти подальшому зростанню темпів поширення коронавірусу, передає інформагенція AFP. Напередодні в Італії було зафіксовано понад дві тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Такий високий показник фіксується вперше з квітня цього року.

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У столичному регіоні Лаціо 1 жовтня зафіксували близько 265 таких випадків. Місцеві чиновники переконані, що більшість нових випадків зараження є наслідком недотриманням населенням протиепідемічних норм щодо носіння масок і соціального дистанціювання.

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Раніше до обов'язкового носіння масок на вулиці вдалася низка інших регіонів Італії, в тому числі й Кампанія зі своїм адміністративним центром - містом Неаполь.

Нагадаємо, Італія належить до тих європейських країн, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19 і посідає друге місце за кількістю померлих в Європі після Великобританії. Від початку спалаху епідемії в лютому цього року в країні померло майже 36 тисяч осіб з діагнозом COVID-19. Загалом у Італії підтверджено понад 317 тисяч випадків зараження коронавірусом.

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Лише завдяки одному з найсуворіших локдаунів у світі, уряду країни вдалося до літа взяти під контроль темпи поширення захворювання. Впродовж останніх двох місяців число випадків захворювання повільно зростало. Попри це в Італії як і раніше щодня фіксується значно менше випадків інфікування, ніж в інших країнах Європи. Приміром, у Франції, Іспанії та Великобританії щодня виявляють тисячі нових випадків захворювання.

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Тим часом прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте виключив повернення до загальнонаціонального локдауну.