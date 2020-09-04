Франція, Іспанія та Італія: друга хвиля коронавірусу накрила південь Європи

Узимку й навесні 2020 року першими країнами Євросоюзу, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, стали Італія, Іспанія та Франція. Зараз кількість нових заражень там знову почала зростати, але влада всюди ставить на меті уникнення другого локдауну.

Франція

На початку пандемії наприкінці лютого особливий удар у країні припав на східні регіони, зокрема, Ельзас. Тоді епіцентром спалаху захворюваності в регіоні став пісний тиждень, влаштований великою протестантською громадою в місті Мюлуз, участь у якому взяли тисячі людей. У якийсь момент лікарні регіону більше не могли впоратися з напливом - військові навіть організували на деякий час польовий шпиталь для хворих на COVID-19.

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Зараз ситуація не настільки драматична. Тим не менше, увесь департамент Нижній Рейн із центром у Страсбурзі на минулих вихідних разом із шістьма іншими департаментами по всій країні оголосили "червоною зоною", адже там дуже сильно зростає кількість інфікованих. Це навіть вплинуло на роботу Європарламенту - до особливих розпоряджень усі засідання депутатів відбуватимуться виключно у Брюсселі.

Цьогорічні велозмагання "Тур де Франс" відбуваються на тлі пандемії COVID-19

Загалом до "червоної зони" належить 28 із близько сотні департаментів по всій Франції. Але ситуація із завантаженістю відділень інтенсивної терапії поки не викликає занепокоєння - по всій країні у таких відділеннях перебуває близько 500 пацієнтів із COVID-19. Причиною відносно спокійної ситуації у лікарнях порівняно з початком пандемії експерти називають той факт, що зараз коронавірусом інфікуються переважно молоді люди. У них інфекція часто минає безсимптомно, каже лікарка загальної практики Сабрін Пінто, яка працює у маленькому селі за 40 кілометрів від Парижа.

Іншою відмінністю у Франції порівняно з початком пандемії є суттєве розширення тестування населення. З весни кількість тестувань збільшилася у понад 20 разів. Якщо наприкінці травня у країні тестували лише 40 тисяч людей на тиждень, то за останній тиждень серпня цей показник становив понад 850 тисяч.

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Влада реагує на ситуацію поки що доволі стримано - ані обмежень на пересування людей, ані закриття кордонів на порядку денному немає. Натомість дедалі більше міст запроваджують обов'язкове носіння масок, зокрема, і на свіжому повітрі.

Іспанія

Якщо влітку ситуацію з поширенням коронавірусу в Іспанії можна було вважати такою, що нормалізувалася, то нині експерти та політики країни знову б'ють на сполох. "Люди заражаються зараз, діти заражаються, усі зараз заражаються", - скаржилася минулого тижня голова регіонального уряду Мадрида Ісабель Діас Аюсо. Саме там ситуація є особливо важкою. На 100 тисяч жителів Мадрида припадає в середньому 500 інфікованих коронавірусом - такого показника немає більше ніде в Європі. Як і у Франції, переважна більшість нових хворих в Іспанії молоді, тож лікарні поки що не переповнені.

Молодь - головна категорія нових інфікованих коронавірусом в Іспанії

Через загострення ситуації влада посилює обмежувальні заходи в різних регіонах країни. Регіональний уряд Мадрида, приміром, закликає людей зустрічатися групами у максимум 10 людей.

Італія

Найвідомішим хворим на коронавірусну хворобу в Італії на даний момент є колишній глава уряду Сільвіо Берлусконі. 9 вересня він уперше звернуся до своїх колег по партії "Вперед, Італіє" в режимі телеконференції. 83-річний очільник партії назвав хворобу "пекельною" і висловив надію "незабаром повернутися" до справ.

Водночас робота влади на місцях зосереджена на планах підготовки до початку навчального року, запланованого на понеділок, 14 вересня. Поки що заняття почалися лише в Південному Тиролі. У решті країни школярі не мали очних занять понад пів року - довше, ніж будь-де ще у світі. Робота над концепцією гігієни та безпеки ще триває. Але вже відомо, що обов'язку носити маски учні не матимуть, якщо можливо дотримуватися мінімальної відстані в один метр.

Як у Франції та Іспанії, переважна більшість нових заражень коронавірусом в Італії припадає на молодь. Загальні цифри поки що хоч і не є кричущими, але днями у країні вперше під початку травня було зафіксовано понад 1700 нових заражень за день. Експерти пов'язують це з родинними святкуваннями влітку, а також скупченням людей без масок і належної відстані на пляжах та вечірках.

Найвідоміший хворий на COVID-19 в Італії на даний момент - експрем'єр Сільвіо Берлусконі

Якщо середній вік інфікованих на піку епідемії в Італії наприкінці березня становив 63 роки, то наприкінці серпня він знизився до 32 років. Лікарні поки що справляються із потоком хворих на COVID-19. У відділеннях інтенсивної терапії на початку цього тижня перебували менше 150 пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Можливе скорочення самоізоляції

Тим часом у різних країнах Європи посилюється тиск на владу з вимогою скоротити термін обов'язкової самоізоляції інфікованих коронавірусом людей, який зазвичай становить 14 днів. Попри погіршення загальної епідеміологічної картини не стали винятком і Франція з Італією. Французька влада має намір до п'ятниці, 11 вересня, вирішити, чи скоротити цей термін до семи днів. Агітує за скорочення терміну обов'язкової самоізоляції й голова уряду Італії Джузеппе Конте: "Якщо ми скоротимо карантин, то скоротяться й соціальні та економічні збитки". Багато італійських експертів підтримують прем'єра та агітують за відповідні зміни у разі безсимптомної інфекції.