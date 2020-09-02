 В Італії госпіталізували Берлусконі через зараження коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2020

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Новини

В Італії госпіталізували Берлусконі через зараження коронавірусом

Експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізували "в якості запобіжного заходу" через інфікування коронавірусом. У його партії запевнили, що немає причин для хвилювання щодо здоров'я 83-річного політика.

Експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізували через інфікування коронавірусом

Експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізували через інфікування коронавірусом

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізований в Мілані через інфікування коронавірусом. Як повідомляє інформагенція AFP у п'ятницю, 4 вересня, політика доставили у лікарню "в якості запобіжного заходу".

За даними представників партії Берлусконі, його вирішили госпіталізувати "після розвитку деяких симптомів COVID-19". Вони запевнили, що немає причин "хвилюватися" за життя 83-річного Берлусконі.

2 вересня Берслусконі під час відеоконференції повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Він був на карантині вдома і продовжував агітацію перед місцевими виборами, які мають пройти в країні 20-21 вересня.

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