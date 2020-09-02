В Італії госпіталізували Берлусконі через зараження коронавірусом

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізований в Мілані через інфікування коронавірусом. Як повідомляє інформагенція AFP у п'ятницю, 4 вересня, політика доставили у лікарню "в якості запобіжного заходу".

За даними представників партії Берлусконі, його вирішили госпіталізувати "після розвитку деяких симптомів COVID-19". Вони запевнили, що немає причин "хвилюватися" за життя 83-річного Берлусконі.

2 вересня Берслусконі під час відеоконференції повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Він був на карантині вдома і продовжував агітацію перед місцевими виборами, які мають пройти в країні 20-21 вересня.

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