Сільвіо Берлусконі

Політична кухня: чому італійські уряди нагадують фокаччу (24.05.2019)

Один зі смаків Італії - це фокачча. Готуючи цю традиційну для країни випічку, DW розмірковує, як Італії вдалося приборкати корупцію, чому їхні уряди швидко "псувались" і чому не варто боятися, що Італія вийде з ЄС. І не забудьте про "чисті руки"…