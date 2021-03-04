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Сільвіо Берлусконі - італійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сільвіо Берлусконі".
У минулому Сільвіо Берлусконі тричі очолював уряд Італії. Сільвіо Берлусконі є одним з найбагатших людей Італії. Йому належить ціла низка засобів масової інформації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за спробу підкупу судді та зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого ще судили за корупцію?
Один зі смаків Італії - це фокачча. Готуючи цю традиційну для країни випічку, DW розмірковує, як Італії вдалося приборкати корупцію, чому їхні уряди швидко "псувались" і чому не варто боятися, що Італія вийде з ЄС. І не забудьте про "чисті руки"…