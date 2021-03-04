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Сільвіо Берлусконі

Сільвіо Берлусконі - італійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сільвіо Берлусконі".

У минулому Сільвіо Берлусконі тричі очолював уряд Італії. Сільвіо Берлусконі є одним з найбагатших людей Італії. Йому належить ціла низка засобів масової інформації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд над президентом: кого зі світових лідерів судили за корупцію (відео)

Суд над президентом: кого зі світових лідерів судили за корупцію (відео) 04.03.2021

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого засудили за корупцію?

Від Саркозі до Януковича: за що і кого з президентів судили (03.03.2021) 03.03.2021

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за спробу підкупу судді та зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого ще судили за корупцію?
Франція, Іспанія та Італія: друга хвиля коронавірусу накрила південь Європи

Франція, Іспанія та Італія: друга хвиля коронавірусу накрила південь Європи 11.09.2020

Три країни, які стали першими епіцентрами пандемії COVID-19 у Євросоюзі - Італія, Іспанія та Франція, - знову повідомляють про суттєве збільшення кількості хворих. Чи витримають навантаження тамтешні лікарні?
В Італії госпіталізували Берлусконі через зараження коронавірусом

В Італії госпіталізували Берлусконі через зараження коронавірусом 04.09.2020

Експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізували "в якості запобіжного заходу" через інфікування коронавірусом. У його партії запевнили, що немає причин для хвилювання щодо здоров'я 83-річного політика.

Політична кухня: чому італійські уряди нагадують фокаччу (24.05.2019) 24.05.2019

Один зі смаків Італії - це фокачча. Готуючи цю традиційну для країни випічку, DW розмірковує, як Італії вдалося приборкати корупцію, чому їхні уряди швидко "псувались" і чому не варто боятися, що Італія вийде з ЄС. І не забудьте про "чисті руки"…
Зеленський та інші зірки, які пішли в політику (фотогалерея)

Зеленський та інші зірки, які пішли в політику (фотогалерея) 02.04.2019

Фаворит першого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський - не єдиний, хто заради політики змінив звичну сферу діяльності. У фотогалереї DW - інші світові зірки, знайомі нам нині з політичного життя.
Зеленський та інші: як зірки ставали політиками

Зеленський та інші: як зірки ставали політиками 02.04.2019

Фаворит першого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський - не єдиний, хто заради політики змінив звичну сферу діяльності. У фотогалереї DW - інші світові зірки, знайомі нам нині з політичного життя.
В Італії розслідують смерть моделі, яка свідчила проти Берлусконі

В Італії розслідують смерть моделі, яка свідчила проти Берлусконі 16.03.2019

Італійська прокуратура розслідує загадкову смерть моделі, яка свідчила проти екс-прем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі.
Криза в Італії: перехідний уряд, нові вибори чи хаос?

Криза в Італії: перехідний уряд, нові вибори чи хаос? 29.05.2018

Спершу коаліція в Італії у складі "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі" наштовхнулась на вето президента. Тепер обидві партії хочуть заблокувати висунутого ним перехідного прем'єра. Усе вказує на наближення нових виборів.
Суд дозволив Берлусконі йти на державну службу

Суд дозволив Берлусконі йти на державну службу 12.05.2018

Ветеран італійського політикуму Сільвіо Берлусконі отримав дозвіл обіймати державні посади. Утім, у нинішньому новому уряді, схоже, йому місця не знайдеться.
Урядова криза в Італії: у перемовинах стався неочікуваний поворот

Урядова криза в Італії: у перемовинах стався неочікуваний поворот 09.05.2018

Правопопулісти з "Ліги Півночі" та лівопопулісти "Руху п'яти зірок" попросили у президента Італії ще добу на перемовини щодо створення уряду. У "Лізі Півночі" обіцяють використати всі можливості для виходу з кризи.
Криза влади в Італії: президент пропонує сформувати нейтральний уряд

Криза влади в Італії: президент пропонує сформувати "нейтральний уряд" 07.05.2018

Італійський президент Серджо Маттарелла пропонує створити в країні "нейтральний уряд" або проводити позачергові вибори. Партія екс-прем'єра Сільвіо Берлусконі закликає почекати з виборами до осені.

Формування уряду в Італії: перший раунд переговорів провалився

Формування уряду в Італії: перший раунд переговорів провалився 05.04.2018

Перша спроба сформувати уряд в Італії через місяць після парламентських виборів провалилася. Президент країни Серджо Маттарела оголосив другий раунд переговорів.

Італійський Сенат вперше очолила жінка

Італійський Сенат вперше очолила жінка 24.03.2018

В Італії обрали голів верхньої та нижньої палат парламенту. Марія Елізабетта Казеллаті з партії Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італіє" стала першою жінкою, яка очолила італійський Сенат.
Маттео Ренці залишає пост голови Демократичної партії Італії

Маттео Ренці залишає пост голови Демократичної партії Італії 05.03.2018

На тлі значних електоральних втрат на парламентських виборах екс-прем'єр Італії Маттео Ренці заявив про рішення піти з посади секретаря Демократичної партії Італії.
Вибори в Італії: скарги на хаос та черги на багатьох дільницях

Вибори в Італії: скарги на хаос та черги на багатьох дільницях 04.03.2018

Через зміни до виборчого законодавства на багатьох дільницях в Італії утворилися довгі черги. Лунають скарги також на некомпетентність членів виборчих комісій. Голосування Сільвіо Берлусконі не минулося без скандалу.
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