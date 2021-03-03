 Суд над президентом: кого зі світових лідерів судили за корупцію (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.03.2021

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Політика й суспільство

Суд над президентом: кого зі світових лідерів судили за корупцію (відео)

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого засудили за корупцію?

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі став першим лідером країни, який в сучасній історії Франції особисто постав перед судом за звинуваченнями у корупції

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі став першим лідером країни, який в сучасній історії Франції особисто постав перед судом за звинуваченнями у корупції

Президенти попри свій статус також опиняються на лаві підсудних. З них знімають недоторканість і намагаються притягнути до відповідальності. Кого зі світових лідерів судили за корупцію? Огляд DW від Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі до Міхеіла Саакашвілі та Віктора Януковича. 

 

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Експрезидент Франції Ніколя Саркозі став першим лідером країни, який в сучасній історії Франції особисто постав перед судом за звинуваченнями у корупції

Суд над президентами: кого судили за корупцію (відео)

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі. Кого ще судили за корупцію?  

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