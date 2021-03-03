Політика й суспільство

Суд над президентом: кого зі світових лідерів судили за корупцію (відео)

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого засудили за корупцію?

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі став першим лідером країни, який в сучасній історії Франції особисто постав перед судом за звинуваченнями у корупції

Президенти попри свій статус також опиняються на лаві підсудних. З них знімають недоторканість і намагаються притягнути до відповідальності. Кого зі світових лідерів судили за корупцію? Огляд DW від Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі до Міхеіла Саакашвілі та Віктора Януковича.

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