Суд над президентом: кого зі світових лідерів судили за корупцію (відео)

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого засудили за корупцію?
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі став першим лідером країни, який в сучасній історії Франції особисто постав перед судом за звинуваченнями у корупції
Президенти попри свій статус також опиняються на лаві підсудних. З них знімають недоторканість і намагаються притягнути до відповідальності. Кого зі світових лідерів судили за корупцію? Огляд DW від Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі до Міхеіла Саакашвілі та Віктора Януковича.
Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?
35 в'язниць планує продати мін'юст України. Мовляв, більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Громадські активісти скептичні.
Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.