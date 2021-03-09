Луїс Інасіу Лула да Сілва - бразильський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луїс Інасіу Лула да Сілва".

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 до 2010 року. У роки його перебування при владі країна пережила економічний бум, уряд запровадив програми боротьби з бідністю і на підтримку сільськогосподарської реформи. Після того, як Лула да Сілва звільнив президентську посаду, його звинуватили в корупції. 2017 року бразильський суд засудив його до дев'яти років і шести місяців ув'язнення. Лула да Сілва заперечив усі звинувачення й оскаржив вирок. Апеляційний суд у січні 2018 року, однак, не лише підтвердив попередній вирок, а ще й збільшив штраф до 12 років ув'язнення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.