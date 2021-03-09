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Луїс Інасіу Лула да Сілва

Луїс Інасіу Лула да Сілва - бразильський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луїс Інасіу Лула да Сілва".

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 до 2010 року. У роки його перебування при владі країна пережила економічний бум, уряд запровадив програми боротьби з бідністю і на підтримку сільськогосподарської реформи. Після того, як Лула да Сілва звільнив президентську посаду, його звинуватили в корупції. 2017 року бразильський суд засудив його до дев'яти років і шести місяців ув'язнення. Лула да Сілва заперечив усі звинувачення й оскаржив вирок. Апеляційний суд у січні 2018 року, однак, не лише підтвердив попередній вирок, а ще й збільшив штраф до 12 років ув'язнення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрезидент Бразилії Лула да Сілва може повернутися до великої політики

Експрезидент Бразилії Лула да Сілва може повернутися до великої політики 09.03.2021

Суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними чотири справи щодо експрезидента країни Лули да Сілви, що відчиняє останньому двері до великої політики.

Експрезиденту Бразилії збільшили термін ув'язнення

Експрезиденту Бразилії збільшили термін ув'язнення 28.11.2019

Експрезиденту Бразилії Лулі да Сілві збільшили термін покарання після того, як його раніше випустили з в'язниці. Тепер термін його ув'язнення складає 17 років та один місяць.

Експрезидент Бразилії Лула да Сілва вийшов з в'язниці

Експрезидент Бразилії Лула да Сілва вийшов з в'язниці 09.11.2019

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 19 місяців провів за ґратами і 8 листопада вийшов на волю - суд постановив, що поки не будуть розглянуті всі апеляції його захисту, політик може перебувати на волі.
Екс-президент Бразилії да Сілва засуджений до нового тюремного строку

Екс-президент Бразилії да Сілва засуджений до нового тюремного строку 07.02.2019

Колишій президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, вже ув'язнений за корупцію, засуджений у новому судовому процесі до 12 років і 11 місяців в'язниці.
Бразилія: хто такий Жаір Болсонару та до чого тут економіка?

Бразилія: хто такий Жаір Болсонару та до чого тут економіка? 29.10.2018

Ультраправий кандидат Жаір Болсонару переміг у другому турі президентських виборів у Бразилії. Хто цей політик, якого називають "бразильським Трампом", та що від нього може чекати восьма економіка світу.
У Бразилії в другому турі обирають президента

У Бразилії в другому турі обирають президента 28.10.2018

Найбільшою підтримкою населення Бразилії користується Жаір Болсонару, який відомий симпатією до військової диктатури та виступає проти гомосексуалів та абортів.
Бразилія на роздоріжжі: повернення на 50 років назад?

Бразилія на роздоріжжі: повернення на 50 років назад? 26.10.2018

Імовірне обрання ультраправого кандидата Жаіра Мессіаса Болсонару президентом у неділю для Бразилії може означати відхід від західних цінностей. Чи це все лише передвиборчий шум?
На виборах президента у Бразилії лідирує ультраправий кандидат Болсонару

На виборах президента у Бразилії лідирує ультраправий кандидат Болсонару 08.10.2018

Жаір Болсонару набирає у першому турі президентських виборів у Бразилії 46,1 відсотка голосів, у його найближчого конкурента Фернандо Хаддада - 29,2 відсотка. Вони позмагаються у другому турі 28 жовтня.

Бразилія: Лулі да Сілві знайшли заміну у президентських перегонах

Бразилія: Лулі да Сілві знайшли заміну у президентських перегонах 12.09.2018

Ув'язнений екс-президент Бразилії Лула да Сілва остаточно зняв свою кандидатуру з президентських перегонів у Бразилії. За крісло президента від Робітничої партії тепер змагатиметься Фернандо Хаддад.

У Бразилії нападник поранив кандидата в президенти під час виступу

У Бразилії нападник поранив кандидата в президенти під час виступу 07.09.2018

Ультраправий політик Жаір Болсонару отримав ножове поранення від невідомого нападника. Пораненого кандидата в президенти доставили в лікарню, а зловмисника затримали.
Суд заборонив ув'язненому да Сілві боротися за крісло президента Бразилії

Суд заборонив ув'язненому да Сілві боротися за крісло президента Бразилії 01.09.2018

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не має права брати участь у президентських виборах, постановив Вищий виборчий суд. Утім, ув'язнений через корупцію екс-президент країни ще може оскаржити ухвалу.

Ув'язненого Лулу да Сілву зареєстрували кандидатом в президенти Бразилії

Ув'язненого Лулу да Сілву зареєстрували кандидатом в президенти Бразилії 16.08.2018

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, зареєстрували кандидатом на посаду глави держави. Рішення щодо його участі в перегонах прийме суд.
Ув'язненого Лулу да Сілву висунули кандидатом в президенти Бразилії

Ув'язненого Лулу да Сілву висунули кандидатом в президенти Бразилії 04.08.2018

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, Робітнича партія висунула кандидатом на посаду глави держави. Його рейтинги зараз вищі, ніж в інших претендентів.
Суддя скасував рішення про звільнення екс-президента Бразилії Лули да Сілви

Суддя скасував рішення про звільнення екс-президента Бразилії Лули да Сілви 08.07.2018

Засудженого за звинуваченням у корупції екс-президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілва залишили у в'язниці. Раніше цього дня федеральний суддя вирішив звільнити колишнього главу держави з-під варти.
Екс-президент Бразилії Лула да Сілва здався поліції і сів до в'язниці

Екс-президент Бразилії Лула да Сілва здався поліції і сів до в'язниці 08.04.2018

Натовп прихильників колишнього президента Бразилії не давав йому виїхати з будівлі профспілки, де він переховувався. Але засуджений до 12 років Лула да Сілва здався владі.
Екс-президент Бразилії Лула да Сілва готовий відбути покарання

Екс-президент Бразилії Лула да Сілва готовий відбути покарання 07.04.2018

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про готовність підкоритися рішенню суду та прибути до місця відбування покарання. Верховний суд відхилив його клопотання про неув'язнення.
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