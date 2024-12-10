Президент Бразилії Лула переніс екстренну операцію на мозку

Операція пройшла успішно, 79-річний Лула "почувається добре" і перебуває під наглядом у відділенні інтенсивної терапії.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переніс операцію, спрямовану на те, аби зупинити крововилив у мозок. Це - наслідки його падінням вдома в жовтні, йдеться в медичній довідці, опублікованій на сторінці офісу бразильського президента у Facebook у вівторок, 10 грудня.

Як повідомили лікарі, краніотомія пройшла успішно, 79-річний Лула "почувається добре" і перебуває під наглядом у відділенні інтенсивної терапії, йдеться у повідомленні. Лікарі також мають провести пресконференцію, щоб повідомити подробиці.

Напередодні увечері після скарг на головний біль Лула пройшов магнітно-резонансну томографію (МРТ), яка виявила внутрішньочерепний крововилив. Його перевезли зі столиці, міста Бразиліа, до Сан-Паулу на операцію в лікарню Sirio Libanes.

У жовтні Лула впав, травмувавши потилицю і отримавши крововилив у мозок

Наприкінці жовтня президент Бразилії впав вдома, отримавши невеликий крововилив у мозок і травму потилиці, що вимагало накладання швів. Травма змусила Лулу скасувати поїздку в Росію на саміт БРІКС після того, як лікарі порекомендували йому тимчасово уникати перельотів на великі відстані.

Тести на початку листопада показали, що стан Лули стабільний, й він активно продовжував працювати, а нещодавно відвідав Монтевідео, щоб обговорити торговельну угоду в рамках південноамериканського спільного ринку (Mercosur).

Читайте також: Ізраїль оголосив президента Бразилії Лулу персоною нон грата