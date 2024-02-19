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Ізраїль оголосив президента Бразилії Лулу персоною нон грата

Дмитро Шварц
19 лютого 2024 р.

Ізраїль оголосив президента Бразилії Лулу персоною нон грата після того, як той порівняв військову операцію в Секторі Гази з масовим вбивством європейських євреїв за наказом Гітлера.

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Президента Бразилії Лула під час виступу в Аддіс-Абебі 
Ізраїль оголосив президента Бразилії Лулу персоною нон гратаФото: REUTERS

Ізраїль оголосив президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілва персоною нон ґрата після того, як той порівняв військову операцію в Секторі Гази з масовим вбивством європейських євреїв за наказом Гітлера. Про це у понеділок, 19 лютого, заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, передає Guardian.

"Ми не забудемо і не пробачимо. Це серйозна антисемітська атака. Від мого імені та від імені громадян Ізраїлю - скажіть президенту Лулі, що він персона нон грата в Ізраїлі, доки він не забере свої слова назад", - заявив Кац.

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18 лютого на саміті Африканського союзу в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі Лула порівняв поточну ізраїльську військову кампанію в Газі, спровоковану  атаками палестинської терористичної організації ХАМАС, з Голокостом.

"Те, що відбувається з палестинським народом у Газі, ніколи не траплялося в історії. Точніше, це вже відбувалося: коли Гітлер вирішив убити євреїв", - заявив Лула.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав слова президента Бразилії "ганебними".

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі

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